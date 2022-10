OM linkt vondst 400 blokken cocaïne in Duitse super aan Mink Kok

De schoonzoon van Mink Kok zou in maart 2020 betrokken zijn geweest bij de invoer van 750 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Beeld EPA

Op basis van onderschepte pgp-berichten uit gekraakte cryptocommunicatie denkt het OM bovendien dat Kok in april 2020 betrokken was bij het opzetten van een cocaïnewasserij.

Kok werd eind maart opgepakt in Libanon, samen met zijn schoonzoon Najim Z. (41). Volgens justitie was Kok vanuit daar vermoedelijk bezig te achterhalen waar de drugs waren gebleven, nadat hij het zicht op de in Antwerpen aangekomen container was kwijtgeraakt. De mannen zijn in juni uitgeleverd aan Nederland en zitten sindsdien in voorarrest.

Mogelijk wordt Kok ook nog aangeklaagd voor de grote partij wapens die bij zijn arrestatie in Libanon is gevonden. Volgens zijn advocaat Mark Teurlings kan dat niet, omdat Kok hiervoor al in Libanon wordt vervolgd, en binnenkort een uitspraak over volgt.

Cocaïnetransporten

Najim Z. wordt verdacht van betrokkenheid bij twee cocaïnetransporten in 2020 en 2021. Hij zou in maart 2020 betrokken zijn geweest bij de invoer van 750 kilo cocaïne via een partij bananen in de haven van Antwerpen. Op 14 januari 2021 zou hij in Rotterdam betrokken zijn geweest bij de invoer van 840 kilo cocaïne. Die partij is gevonden in een busje in een container. In zijn pgp-berichten vond de politie foto’s van grote hoeveelheden cocaïneblokken en stapels contant geld.

Het OM wil Z. daarnaast aanklagen voor de 400 kilo cocaïne die in het Duitse Remscheid werd gevonden, waarvoor ook zijn schoonvader wordt vervolgd. Dat staat nu nog niet op de tenlastelegging van Z., omdat hij daar niet voor is uitgeleverd. Kok en Z. zaten in Libanon in erbarmelijke omstandigheden vast, zeiden hun raadslieden.

De advocaten hebben de rechtbank vrijdag verzocht het voorarrest van hun cliënten te beëindigen. De rechtbank neemt hierover binnen twee weken een beslissing. Als de verdachten vast blijven zitten, zijn de volgende inleidende zittingen op 9 december.

Pgp-telefoon

Volgens Teurlings had de politie het onderzoek naar zijn cliënt nooit mogen opstarten, omdat er in die fase geen verdenking tegen Kok was. Teurlings meent dat het onderzoek is opgestart nadat een agent op televisie een documentaire zag van Danny Ghosen, waarin Kok zei dat hij een pgp-telefoon bezit. Teurlings: “Dat is niet de bedoeling van de wet. Daarmee is een grens overschreden die niet toelaatbaar is. Het zou moeten leiden tot bewijsuitsluiting.”

De officier van justitie bracht daartegen in dat justitie in een ander onderzoek al bezig was om de identiteit van talloze gebruikers van de berichtendienst Sky Ecc te achterhalen: “Als iemand dan op televisie vertelt dat hij pgp gebruikt, ga je dat natuurlijk verder onderzoeken.”

