OM linkt lange reeks liquidaties aan ‘Rico de Chileen’

Richard R., bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

Officieren van justitie Maaike van Kampen en Anke van de Venn zien ‘een versteviging’ van het bewijs dat de Chileense Amsterdammer R. en zijn criminele organisatie voortdurend geweld pleegden.

De onderlinge e-mails tussen kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld zijn opnieuw afkomstig van de twee roemruchte ‘PGP’-servers (Pretty Good Privacy) van Ennetcom en PGP Safe die in beslag zijn genomen in Canada en Costa Rica. Door die beslaglegging is een enorme hoeveelheid versleutelde e-mails leesbaar geworden tussen criminelen die zich onbespied waanden.

Dodenlijst

Zo ‘bespreken’ de bekende Amsterdamse criminelen Luis Magan Tier en Delano B. de toestand in het criminele milieu, nadat zij allebei door de politie zijn gewaarschuwd dat ze op een dodenlijst staan. Ze denken dat de dreiging afkomstig moet zijn van ‘die kut-Chileen’. Dat komt volgens de aanklagers overeen met informatie van de geheime dienst van de recherche over moordopdrachten van ‘Rico de Chileen’.

De ‘sprekers’ vermoeden dat diens groep begin 2015 ook Luis’ broer Mario Magan Tier heeft laten liquideren in Amsterdam-Zuid. Volgens de recherche past dat weer bij de tip dat R. Luis Magan Tier wilde laten doodschieten omdat die wist wie Mario had laten vermoorden.

‘Die kleine’

Het bericht dat onderwereldkopstuk Mink Kok ook problemen met ‘die kleine’ zou hebben, legt de recherche uit als ‘problemen met R.’ – tot diens weerzin. Doorgaans wordt met ‘de kleine’ Taghi bedoeld, niet hij. Kok zou kwaad zijn omdat de groep rond Rico en de nog altijd voortvluchtige Ridouan Taghi in 2013 Frank ‘Pannenkoek’ Scharrenberg had laten liquideren in Marbella, Zuid-Spanje.

De liquidatie van Luana Lux Xavier voor de ogen van haar dochter, eind 2015 in Amstelveen, wordt in de berichten ook gelinkt aan Richard R. Hij zou ook deze opdracht hebben gegeven. Haar verdwenen (en waarschijnlijk vermoorde) vriend Najib ‘Ziggy’ Himmich trok eerder intensief op met Naoufal ‘Noffel’ F., die naar de groep van R. en Taghi zou zijn overgelopen.

Ze wist te veel

De zus en moeder van Lux Xavier wijzen naar de Amsterdamse crimineel Khalid J., ‘Oog’. Luana zou hem kort voor haar dood hebben gezegd dat ze met de politie wilde gaan praten. Daarom zouden R. en ‘zijn rechterhand’ Khalid J. haar uit de weg hebben laten ruimen.

Dat ‘Rico de Chileen’ en zijn getrouwen achter de liquidatie van Lux Xavier zitten, staat ook in een anonieme brief: ze moest dood omdat ze te veel wist van de groep.

Man en paard

Ook R.’s banden met ‘de Ieren’ van met name de beruchte Kinahan-clan, worden in de versleutelde e-mails besproken.

Opnieuw passeerden berichten waarin de groep wordt beschuldigd van de liquidaties van Samir Bouyakhrichan (Spanje, 2014), Samir Erraghib (IJsselstein, 2016) en de ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok (Laren, 2016).

Advocaat Leon van Kleef ageerde tegen de werkwijze van het Openbaar Ministerie, dat in zijn ogen maar mondjesmaat concreet wordt over de liquidaties, laat staan dat er bewijs is. “Het Openbaar Ministerie noemt maar geen man en paard.”

Vrijlating

Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt voorlopig vrij te laten, onder voorwaarden, omdat het ‘zeker tot mei 2020 zal duren’ voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. “Mijn cliënt is ook over de aanvullingen aan het dossier weer niet verhoord. Hij had (de recherche) kunnen zeggen: ‘Jongens, léés nou, er staat wat er staat’ (in die PGP-berichten).”

In het dossier over R.’s beweerde criminele organisatie ‘probeert de recherche tips aan het Team Criminele Inlichtingen (de geheime dienst van de recherche) op te pimpen tot een soort pseudo-bewijs’.

De verdachte zei het te betreuren ‘als de gedachte is opgekomen dat ik niet wil verklaren’. “Ik heb de recherche steeds geprobeerd duidelijkheid te geven waar ik kon. Ik zou ze heel graag te woord willen staan. Ik had ze uitleg en verduidelijking kunnen geven.”

De rechtbank wil ‘nader geïnformeerd worden’ over manieren om ‘het vluchtgevaar’ van R. te beperken, om later te kunnen bezien of hij zijn proces in vrijheid zou moeten kunnen afwachten.