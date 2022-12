OM in hoger beroep tegen zeven verdachten in Mallorca-zaak

(V.l.n.r.) Rechter V.C. Kool, voorzitter Remco Hoekstra en rechter Bart Beekman voorafgaand aan de voortzetting van de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak. Beeld ANP / Bas Czerwinski

De rechtbank in Lelystad legde de verdachten twee weken geleden straffen tot 7 jaar cel op. Meerdere verdachten hebben al laten weten hiertegen in beroep te gaan, waaronder Sanil B., de tot 7 jaar cel veroordeelde hoofdverdachte. Hij zou Heuvelman hebben geschopt terwijl hij al op de grond lag, waarna hij overleed.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli vorig jaar kort na 02.00 uur in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij lag bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.

Het OM had 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen Sanil B. en 8 jaar cel tegen twee andere hoofdverdachten, Hein B. en Mees T. Dat de straffen lager uitkwamen, is één van de redenen dat het OM in hoger beroep gaat.

Het OM stelt in een verklaring dat slechts één verdachte is veroordeeld tot doodslag, terwijl de rechter heeft benoemd dat er zeker één of meerdere anderen medeverantwoordelijk moeten zijn voor de dood van Heuvelman. Daarnaast geloven zowel het OM als de rechtbank dat de verdachten waarschijnlijk meer informatie hebben dan ze tot nu toe hebben gedeeld.

