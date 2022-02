OM in beroep tegen vrijlating Lil Kleine

Rapper Lil Kleine. Beeld ANP / ANP Kippa

Lil Kleine (27), die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die oordeelde dat Scholten de resultaten van het onderzoek in vrijheid mag afwachten. Het OM is het niet eens met de beslissing van de rechter-commissaris. Volgens het OM zijn er voldoende ernstige bezwaren hem langer vast te houden.

Het gebeurt overigens wel vaker dat justitie in beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter-commissaris, zegt een woordvoerder. De raadkamer van de rechtbank moet zich hier nu over buigen. Dat gebeurt achter gesloten deuren en het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt.



De advocaat van Lil Kleine, Nienke Hoogervorst, zegt donderdagavond nog niets te hebben gehoord van het Openbaar Ministerie over het hoger beroep. “Je zou toch verwachten dat ik dat niet via Twitter moet vernemen,” stelt ze. Inhoudelijk wil ze niet reageren op het besluit van het OM.

Werkstraf

De artiest werd zondagavond aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling. Dit gebeurde twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub.

Afgelopen zondag zou hij zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld op de Prinsengracht. Op sociale media circuleren beelden waarop de rapper zijn vriendin aan haar haren uit de auto lijkt te trekken. Ook zou hij Vaes’ hoofd tussen de autodeur hebben geklemd. Vaes liet dinsdag aan bekenden weten dat ze naar omstandigheden ‘oké’ is.

Hoogervorst liet weten aan Shownieuws dat Vaes nog geen aangifte heeft gedaan. Volgens het OM is dat niet nodig om tot vervolging over te gaan.