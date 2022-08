OM hoopt met beloning alsnog op tips over liquidaties Feller en Maynard, uit Zuidoost

‘Om dit soort zaken op te lossen hebben we echt mensen nodig die willen verklaren. Dat kan ook vertrouwelijk,’ aldus de politiewoordvoerder. Beeld INTER VISUAL STUDIO via REUTERS

De 32-jarige Maynard werd op 18 september 2019 onder vuur genomen vanaf een scooter met daarop twee mannen, toen hij in zijn auto op de Langbroekdreef in Amsterdam reed. Het voertuig belandde vervolgens met hoge snelheid in een brandweerkazerne. Het slachtoffer stierf ter plekke.

Na de beschieting zijn drie personen aangehouden, die ook weer zijn vrijgelaten en geen verdachten meer zijn. Het onderzoek is dit jaar heropend nadat de politie nieuwe informatie kreeg over een mogelijke link met de liquidatie van de 23-jarige Genciël Feller. Hij overleed op 2 september 2019 op Curaçao, waar ook hij in zijn auto onder vuur was genomen. Daarvoor zijn twee uitvoerders veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 jaar, een derde kreeg 16 jaar cel opgelegd.

Vuile werk

Mogelijk zijn bij beide liquidaties dezelfde opdrachtgevers betrokken, aldus de politie. ‘In liquidatiezaken blijven zulke opdrachtgevers vaak zelf op de achtergrond en laten ze anderen het vuile werk opknappen,’ zegt een politiewoordvoerder op de website van Opsporing Verzocht.

‘Zowel bij Genciël Feller als bij Kelvin Maynard zijn de opdrachtgever of -gevers er nog altijd mee weggekomen. Om dit soort zaken op te lossen hebben we echt mensen nodig die willen verklaren. Dat kan ook vertrouwelijk,’ aldus de woordvoerder.