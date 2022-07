OM: hoger beroep tegen 11 van de 21 vonnissen proces Eris

Rechtbanktekening in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Eerste rij boven: Feno D., Delano R., Jermaine B., Willem B., Marcano M., Greg R. Tweede rij: Howard K., Orhan P., Morien J., Ferman D., Reaginon A. Derde rij: Gwensley G., Ryan K., Radjesh S., Roel T., Ferman Y en Erroll van M. Beeld ANP

Het OM gaat onder meer in beroep tegen een aantal vrijspraken, is dinsdag bekendgemaakt. Ook is het OM het niet eens met de hoogte van de straffen van Willem B. (34), Greg R. (74) en Guyno O. (30). De drie zouden betrokken zijn bij, dan wel verantwoordelijk zijn voor het plegen van een moord. De rechter oordeelde echter dat daarvoor te weinig bewijs was.

Ridouan Taghi

In het proces oordeelde de rechter eerder dat er sprake was van “een criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag.” De berichten waarin werd gesproken over de moordplannen waren ‘huiveringwekkend.’ Veel moordopdrachten kwamen volgens de rechtbank vermoedelijk van Ridouan Taghi en werden uitgezet bij de organisatie ‘die over leven en dood meende te kunnen beschikken’.

In de strafzaak Eris, die over vijf moorden en meerdere pogingen daartoe gaat, eiste het OM vijf keer levenslang. De 34-jarige Willem B. kreeg uiteindelijk dertig jaar opgelegd in plaats van levenslang. Tot onvrede van het OM, zo blijkt nu.

Godfather

Greg R., die wordt gezien als een soort godfather en prominent lid van de motorclub, hoorde eerder levenslang eisen, maar de rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf van zes jaar en negen maanden. Ondanks de lager uitgevallen straf, ging R. volgens het OM hiertegen zelf ook in beroep.

Eén onderdeel van het proces Eris is afgesplitst van de rest van de zaak. Het gaat daarbij om twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de uitvoering van de moord op Jap Tjong. Tegen de twee verdachten, waaronder Guyno O., werd een levenslange straf geëist. Volgens de rechtbank was O. wel bij de moord aanwezig, maar wist hij niet dat deze zou plaatsvinden. Hij werd daarom vrijgesproken, maar het OM denkt daar anders over.

Daarnaast gaat het OM in beroep tegen de zaken van Marciano M. en Ferhan Y. Zij hoorden eerder respectievelijk 25 en 26 jaar cel tegen zich eisen, maar werden uiteindelijk veroordeeld tot één jaar.