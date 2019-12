OM: Gefaald bij optreden tegen boze boeren op snelweg

Boze boeren blokkeren de oprit A67 bij Geldrop. Beeld ANP

De officier van justitie geeft de schuld aan ‘dreigende en intimiderende’ boeren. Ook was er ‘veel alcohol in het spel’.

In aanloop naar de boerenprotesten dit najaar besloten OM, politie en meerdere ministeries om het snelwegverbod voor tractoren te handhaven. Dat zegt verantwoordelijk officier van justitie Linda Bregman in het personeelsblad Opportuun van het Openbaar Ministerie.



“Dat handhaven is niet gelukt” aldus Bregman. “Niet op de boerendemo van 1 oktober en niet op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemo op 30 oktober. Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.”

‘Agenten aan de kant’

Bregman zegt dat agenten niet waren opgewassen tegen de tractoren. “Agenten moesten echt aan de kant. Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma’s zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens, die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel.”



Volgens de officier van justitie heeft de overheid ‘gefaald’ in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg. “Daar kun je van alles van vinden,” stelt Bregman. “Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zoveel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.”

Tractor lastig te bekeuren

Doordat tractoren geen kenteken hebben, was het extra lastig om boeren op de bon te slingeren. Bregman beschrijft hoe een motoragent werd klemgezet en hoe een tractor langzaam inreed op een politieauto. “Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan, maar alleen de wielen van zo’n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene.”



Bij het laatste boerenprotest, op 18 december, werden in het hele land ruim honderd bekeuringen uitgedeeld. “Waar dat nodig was en de veiligheid in het geding was, traden we actief op,” aldus een politiewoordvoerder. De boeren protesteren tegen stikstofmaatregelen van het kabinet.