OM: geef ouders doodgereden Tamar (14) gelijk in procedure om bestuurder te vervolgen

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Vorig jaar oordeelde het OM in Noord-Holland dat een destijds 28-jarige man verantwoordelijk was, maar dat hij niet had kunnen vermoeden dat sprake was van een aanrijding.

De man verklaarde dat hij was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt. Het OM besloot hem destijds slechts een boete op te leggen omdat hij onvoldoende op de weg zou hebben gelet.

‘Gerechtigheid’

Echter bestaan er nog vragen over wat zich die nacht precies heeft afgespeeld. “Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar mogelijk is verplaatst,” meldt het OM. Advocaat Sébas Diekstra laat weten door het advies van het OM weer vertrouwen te hebben gekregen dat er gerechtigheid komt voor Tamar.

Het is nu aan het hof om een beslissing te nemen in de artikel 12-procedure. Zo’n procedure kan uiteindelijk alsnog leiden tot vervolging van een verdachte, na een eerdere beslissing om dat niet te doen.

