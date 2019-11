OM gaat racisme in voetbalstadion Den Bosch onderzoeken

Reactie premier Rutte

“Racisme daar is geen plek voor in dit land en hulde voor de scheidsrechter.” Zo reageerde premier Mark Rutte maandag op de racistische uitlatingen van de FC Den Bosch-supporters richting Excelsiorspeler Ahmad Mendes Moreira.

Rutte noemt het gebeuren ‘verschrikkelijk, echt vreselijk’. Over maatregelen wil hij zich niet uitlaten. “Laten we eerst even met elkaar vaststellen, los van hoe je het allemaal weer oplost, dat we dit niet doen in dit land. En dan hebben we altijd de neiging meteen weer door te schieten naar maatregelen. Misschien moet dat, daar ben ik niet op voorhand tegen of voor.”

Minister Bruno Bruins (Sport) wil met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten. “Ik vind dat het allemaal niet zo kan,” aldus de bewindsman. Bruins vindt dat de arbiter ‘puik werk’ heeft geleverd. “Heel streng optreden past hier heel goed.”

Racisme voorkomen is heel moeilijk, zegt de minister. “Er is al heel veel aandacht voor.” Als het nodig is gaat hij overleggen met zijn collega van Justitie en Veiligheid. “Racisme moet weg uit de sport.”