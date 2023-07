‘OM ernstig in de fout bij onderzoek naar Weski, vervolging mogelijk in het geding’

Bij een inval op het kantoor van Weski werden gegevensdragers met informatie meegenomen met daarop vertrouwelijke documenten uit haar praktijk. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

De 68-jarige Weski werd dit voorjaar aangehouden en wordt sindsdien verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM heeft ze boodschappen van Taghi voor de buitenwereld meegenomen uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Tegen Taghi is door het OM levenslang geëist in het Marengoproces, dat draait om meerdere onderwereldmoorden. Ook zou hij een rol hebben gespeeld bij de liquidaties van de broer van kroongetuige Nabil B. en diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Tijdens een inval op het kantoor van Weski werden gegevensdragers met informatie meegenomen met daarop vertrouwelijke documenten uit haar praktijk. Veel van die stukken vallen onder het verschoningsrecht. Dat recht houdt in dat advocaten en cliënten met elkaar kunnen praten zonder dat de overheid meekijkt of luistert om een zo eerlijk mogelijk proces te garanderen. Het schenden van het verschoningsrecht is een misdrijf.

Geen toestemming gevraagd

Nu blijkt dat een officier van justitie eind mei een proces-verbaal heeft gedeeld met ‘informatie uit het onderzoek’ naar Weski. Die bijvangsten werden gedeeld met een onderzoek dat 26Palma heet, en met de officier in die zaak. Volgens een ingewijde die FD heeft gesproken gaat het om ‘informatie waarnaar het OM héél graag verder onderzoek zou willen doen’.

Daarvoor was echter wel toestemming nodig van de rechter-commissaris die het proces van Weski begeleidt. Dat verzuimde het OM. Toen de rechter-commissaris hoorde dat de informatie wel gedeeld was, liet die weten dat dit ‘uiteraard niet de bedoeling’ is.

Het OM wil tegenover FD niet inhoudelijk reageren op de kwestie, de advocaat van Weski ook niet. De Rotterdamse deken van de orde van advocaten reageert geschokt. “Juist in deze zaak verwacht je de grootste zorgvuldigheid van het OM. Je moet gewoon veilig je verhaal kunnen doen bij een advocaat, zonder dat de staat daarin kan wroeten. In landen waarin dit wel gebeurt, zouden u en ik niet willen leven,” zegt deken Peter Hanenberg. Hij wil dat het OM uitzoekt wie er toegang had tot de documenten en dat ze overgedragen worden aan de rechter-commissaris.

Gevolgen Weski

De fout van het OM rondom het delen van de informatie kan gezien worden als een vormfout. Bij een dergelijke fout kan de vervolging van Weski, die sinds begin juni weer op vrije voeten is en geschorst als advocaat, in het geding komen.

Taghi heeft inmiddels drie nieuwe advocaten gevonden. Sjoerd van Berge Henegouwen, Arthur van der Biezen en Michael Ruperti hebben de leiding over zijn verdediging.

