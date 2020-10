OM en sushiketen willen documentaire over Fiod tegenhouden

Screenshot uit Nederland Fraudeland. Beeld KRO-NCRV

Regisseur René Roelofs volgde de opsporingsdienst Fiod bij een omvangrijke belastingfraudezaak door sushiketen Sumo voor zijn documentaire Nederland Fraudeland. Met het Openbaar Ministerie en de Fiod was afgesproken dat de documentaire zou worden uitgezonden zodra de strafzaak zou zijn geweest.

In juli van dit jaar achtte de rechter in deze zaak drie van de vier horeca-ondernemers schuldig aan belastingfraude, maar zij kregen geen straf omdat het OM probeerde de opnames geheim te houden voor de verdachten en de rechter. ‘Door het handelen van het OM is de integriteit van het strafproces in gevaar is gebracht,’ staat in het vonnis, ‘niet in de laatste plaats door de deal tussen OM en filmmaker.’ Zowel het OM als de voormalige eigenaren van Sumo zijn in deze strafzaak in beroep gegaan, aldus NRC.

Uitzending

Zowel het OM als Sumo proberen daarnaast de uitzending van de documentaire aanstaande zondag tegen te houden en spanden daarom beide afzonderlijk kort gedingen aan. Volgens advocaat Jens van den Brink van producent Selfmade is aan alle afspraken met het OM voldaan, en zijn alle wijzigingen waar het OM eerder om verzocht doorgevoerd. “Het is belangrijk dat de kijker een inkijkje krijgt in een gesloten bastion als de Fiod, daarom moet de uitzending doorgaan.”

Roelofs vindt het erg jammer dat de documentaire, die in 2019 al klaar was, nog steeds niet is uitgezonden. “De afspraak was dat de film na de strafzaak zou mogen worden uitgezonden. Qua publiciteit is dit misschien fijn, maar ik was veel blijer geweest als hij vorig jaar al te zien was geweest.”

De rechtbank Den Haag doet vrijdag eind van de dag uitspraak.

Nederland Fraudeland is zondag om 20.30 uur te zien bij de KRO-NCRV op NPO2.