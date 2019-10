OM eist zes jaar cel voor Junaid I. in zaak tegen Wilders

Beeld ANP

De PVV-leider was naar de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol te komen om ‘de verdachte in de ogen te kijken’. Want, zo zei Wilders eerder, door dit ‘soort types ben ik al vijftien jaar mijn vrijheid kwijt’.

Voor de PVV’er is de confrontatie een bijzondere: in dezelfde rechtszaal staat hij terecht als verdachte in zijn eigen minder-Marokkanenproces. Daarin wordt begin december een uitspraak verwacht.

Wilders liet geen slachtofferverklaring voorlezen, lichtte hij tijdens een pauze toe. Hij was er vooral om Junaid te confronteren met zijn komst. Dat lukte. “We hebben elkaar een fractie van een seconde in de ogen kunnen kijken.” Volgens de PVV-leider kwam daarbij ‘zijn signaal’ over. “Dat ik mij niet laat stoppen door bedreigingen.” De strafeis wachtte Wilders niet af. “Ik weet niet wat gepast is, maar ik hoop dat hij zo lang mogelijk uit het openbare leven gaat verdwijnen.”

De 27-jarige Pakistaan Junaid I. werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst, waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Directe aanleiding daarvoor was de veelbesproken cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Die werd later inderdaad afgeblazen door Wilders. Ook omdat in Pakistan de Nederlandse ambassade moest worden beveiligd, terwijl op straat daar een Wilders-pop zou zijn tijdens demonstraties.

Dadelijk naar de extra beveiligde rechtbank Schiphol ivm de rechtszaak tegen de Pakistaan die ervan verdacht wordt een terreuraanslag tegen me te willen plegen ivm de uitgestelde Mohammed-cartoonwedstrijd. #Wilders #Mohammedcartoons pic.twitter.com/W4TpPKJBA4 Geert Wilders

I. ontkent overigens alle terroristische motieven, zo zei hij maandag tegen de rechters. Hij was daarbij nogal omstandig en spuwde een stroom aan woorden, via een tolk in Urdu.

Missie

I. zwierf al jaren door Europa, toen hij in Frankrijk hoorde van de wedstrijd van Wilders en daarop koers zette naar Nederland. Eenmaal op het Haagse station zei hij in een filmpje hoe hij ‘deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen’. Hij noemde het doden van Wilders ‘zijn missie’, tegen zijn moeder sprak hij van een ‘klus’ waarvoor ‘Allah hem had verkozen’. “Ik ben op vijf minuten van het parlement, ik zal deze missie niet annuleren.”

De video kreeg op het internet vleugels: liefst 153.000 mensen zagen het, nog eens 14.000 keer werd het gedeeld.

Nadat I. werd aangehouden kwam hij een tijdje vast te zitten naast Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Met hem kreeg hij overigens nog ruzie over het geloof.

Volgens zijn advocaat schaamt zich inmiddels voor zijn daden, zo vertelde zijn advocaat maandag. Tegelijk zei I. zelf juist dat het zijn verdienste was dat de cartoonwedstrijd over Mohammed werd afgeblazen. Dat zou hem in Pakistan een ‘positief imago’ hebben opgeleverd.

De verwarrend sprekende I. zei daarop volgend juist weer dat hij slechts wilde demonstreren. “Het was nooit mijn bedoeling om iemand van het leven te beroven. Ik heb niks tegen Wilders en ook niks tegen de Nederlandse maatschappij.”

Onthoofden

Justitie gelooft hier niets van, ook omdat I. zijn bagage weggooide. Daarin ziet het een teken dat I. dacht te gaan sterven. Ook vond het 42 bewerkte foto’s van een verminkte Wilders op zijn telefoon. Tegen een getuige zei hij Wilders te gaan onthoofden. Daarna legden camera’s vast hoe hij rondliep bij het Binnenhof met een grote rugzak. Op berichten die hij via zijn telefoon verspreidde zei hij ‘moslims niet te gaan teleurstellen’. “Demonstreren heeft geen zin, als Allah het wil, stuur ik die hond naar de hel.”

Het Openbaar Ministerie komt dinsdag met de strafeis.

Voor tbs zijn geen aanknopingspunten gevonden: een stoornis of verminderde toerekeningsvatbaarheid werd niet vastgesteld door onderzoekers. I. lijkt meer een geloofsfanaticus dan een gek, is de slotsom.