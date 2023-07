OM eist werkstraffen tegen klimaatactivisten voor oproepen tot blokkade A12

Klimaatactivisten blokkeerden op 28 januari de A12 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Beeld Joris van Gennip

Justitie stelt dat de zeven hebben opgeroepen tot het blokkeren van de Utrechtsebaan, het begin van de A12 in Den Haag, op 26 november 2022 en/of 28 januari 2023. Beide keren werd de weg geblokkeerd door duizenden activisten.

De activisten – van wie de meesten geen geheim maken van hun identiteit – worden verdacht van opruiing omdat ze tot het plegen van een strafbaar feit hebben opgeroepen: het blokkeren van een snelweg. Zij hadden daarin de ‘meest actieve en invloedrijke rol’ ten opzichte van andere aanjagers van de acties.

Acteur Sieger Sloot en Lucas Winnips hebben zich volgens justitie ook schuldig gemaakt aan het bekladden van de tunnelbak met teksten als ‘stop fossiele subsidies’. Voor die actie eist de gemeente Den Haag een schadevergoeding van 9053 euro. Ook heeft Winnips het gebiedsverbod overtreden dat hij kreeg opgelegd na een eerdere aanhouding in verband met opruiing.

Achtste blokkade

Zo’n honderd meter van de plek waar voor zaterdag 9 september een achtste blokkade staat gepland, herhaalden de activisten schijnbaar onvermoeibaar hun boodschap: maak een einde aan de jaarlijkse fossiele subsidies van dertig miljard euro. Een van de verdachten, die zich Joke Kaviaar noemt, tweet nog tijdens de zitting over de nieuwe blokkade. ‘Wat niet mag, dat kan nog steeds. Vanuit de onrechtbank in Den Haag: blokkeer de A12 op 9 september. 12 uur.’

“Per dag gaan er zo’n honderd diersoorten dood. Deze eeuw kunnen we al naar een opwarming van de aarde van zo’n drie, vier of vijf graden gaan,” zegt een andere verdachte. “Dan wordt het grootste deel van de planeet onleefbaar.”

Die acties geven een ‘beetje chaos’, erkent Tessel Hofstede, een van de verdachten. Maar de ‘echte chaos’ komt volgens haar nog. “Over een paar jaar spoelen die auto’s gewoon door die tunnelbak. Als we dan terugkijken kunnen we zeggen: het viel wel mee met die rebellen.”

Zover is het nog lang niet. Als de actie in september niet het gewenste effect heeft, komen de activisten elke dag terug tot de fossiele subsidies zijn afgeschaft. En gaan ze daarmee door als de Tweede Kamer weer terug verhuist naar het Binnenhof, vraagt een officier van justitie aan Winnips. “Ik hoop dat de subsidies dan zijn afgeschaft en anders kijken we dan weer wat de situatie is.”

Een andere verdachte vult aan: “Moeten we onze kinderen niet wat meer behandelen als een soort terminale patiënten en de laatste tien jaar leuke dingen met ze doen?”

Fossiele subsidies

Op videobeelden is volgens het Openbaar Ministerie een gevaarlijke situatie te zien. Activisten lopen door de tunnelbak en spuiten ‘Stop fossiele subsidies’ op de tunnelwand. Ze tonen spandoeken en blokkeren uiteindelijk de weg. Al toeterend proberen sommige automobilisten er nog langs te rijden. “De blokkades gingen gepaard met ernstige verstoringen van de openbare orde en ernstig gevaar voor personen die deelnamen aan het verkeer. We vonden en vinden dat het OM na de zesde geplande blokkade niet langer aan de zijlijn kon blijven staan. (...) Natuurlijk is het OM niet blind voor het klimaatprobleem, de aard en ernst daarvan. Wij vinden alleen dat dit de feiten niet kan rechtvaardigen.”

Werkstraffen

Tegen vijf verdachten is een werkstraf van zestig uur geëist. Voor Sloot is dat tien uur extra vanwege het bekladden van de tunnelbak, tegen Winnips wordt ook tien uur extra geëist vanwege het overtreden van het gebiedsverbod. Een achtste verdachte moet volgens het OM worden vrijgesproken van opruiing omdat ze mensen in een besloten groep aanspoorde die al bereid waren mee te doen aan de blokkades.

De verdediging van de activisten noemt het onderzoek van de politie onrechtmatig omdat de politie een virtueel agent en een informant in het onderzoek heeft ingezet. “Zij konden ongecontroleerd hun gang gaan.”

Demonstratie voor de rechtbank waar klimaatactivisten terechtstaan voor opruiing. Beeld ANP

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: