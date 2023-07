OM eist vijf jaar en tbs in zedenzaak die door tv-programma Klokhuis aan het rollen kwam

Beeld Getty Images/iStockphoto

“Het is verdachte zeer kwalijk te nemen wat hij heeft gedaan,” zei de officier van justitie in haar requisitoir. “Om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen is hij zonder enig mededogen en als een roofdier op jacht gegaan naar slachtoffers, zonder enig inlevingsvermogen wat dit voor schade aanricht bij de kinderen. Hij heeft zelfs nog het lef om bij de politie te verklaren dat ouders beter op het socialmediagedrag van hun kinderen moeten letten en heeft commentaar op de opvoeding van de ouders.”

De zaak kwam aan het licht nadat een meisje van 10 jaar oud uit de regio Amsterdam in maart vorig jaar een uitzending van tv-programma Het Klokhuis had gezien. Daarin werd onder meer aandacht besteed aan online seksueel misbruik waarbij volwassenen zich voordoen als kinderen om zo naaktfilmpjes en -foto’s te krijgen.

De volgende dag vertelde het meisje haar ouders dat ze online contact had met ene ‘Tim uit Limburg’. Daarop stapten haar ouders naar de politie.

Nog twintig kinderen onbekend

Uit onderzoek van de Amsterdamse recherche bleek dat ‘Tim uit Limburg’ in werkelijkheid dertiger Randy F. was. Hij werd eind 2022 opgepakt. In zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis vond de politie gegevensdragers met ruim 136.000 foto’s en ruim 31.000 filmpjes met kinderporno. Daarnaast werd duidelijk dat F. met veel meer kinderen seksuele chatgesprekken had gevoerd.

Aanvankelijk legde hij contact via sociale media als TikTok en Instagram. Vrij snel vroeg hij de meisjes van tussen de 7 en 12 jaar oud om seksueel beeldmateriaal te sturen. Die foto’s en filmpjes sloeg hij vervolgens op op zijn computer. Als de meisjes weigerden of het contact wilde verbreken, zette F. hen onder druk.

In totaal wist de politie elf slachtoffers te vinden. Van zeker twintig kinderen werd de identiteit niet achterhaald. Randy F. heeft bekend. Tijdens de behandeling van zijn zaak weet hij zijn gedrag voornamelijk aan excessief cocaïnegebruik.

Het OM vroeg naast een gevangenisstraf van vijf jaar om tbs met dwangverpleging.

De rechtbank doet maandag 2 oktober uitspraak.