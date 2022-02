OM eist tot 14 jaar cel voor grootschalige drugshandel

Beeld Getty Images

Omdat alles in de internationale drugshandel om geld draait, heeft het Openbaar Ministerie (OM) de Amsterdamse rechtbank gevraagd de verdachten ook allemaal een geldboete op te leggen, variërend van 10.000 euro voor de kleinere spelers tot 100.000 euro voor hoofdverdachte Isaac B.

Vele miljoenen

De officieren van justitie zien in een forse trits dossiers over losse drugstransporten volop bewijs dat de zeer professioneel opererende, desnoods gewelddadige ‘criminele organisatie’ voor vele miljoenen aan cocaïne binnenhaalde. Dat zeiden ze dinsdag in hun requisitoir in de strafzaak onder codenaam Cherokee, in de Amsterdamse rechtbank.

Zulke organisaties hebben volgens de aanklagers ‘een bijzonder ontwrichtende invloed op de samenleving’. “Er gaat veel geld in om, waardoor de financiële belangen van daders vaak groot zijn. Om die belangen te beschermen, wordt geweld niet geschuwd.”

Het witwassen, de corruptie en de liquidaties die horen bij de georganiseerde drugshandel vormen samen ‘de lugubere achterkant van het recreatieve drugsgebruik’. “Het is een meedogenloos circuit en geld en macht gaan in dat circuit boven alles, óók boven mensenlevens.”

Overigens is van concrete liquidaties geen sprake in deze zaak.

Vaste hiërarchie

De geoliede bende opereerde in een vaste hiërarchie, beschikte via corrupte contacten over een goede informatiepositie in de havens en waste winsten wit via onder meer een autobedrijf in Barendrecht. Dat leverde ook onopvallende huurauto’s waarmee sleutelspelers in de groepering anoniem rondreden en onder de radar van de politie bleven. Soms waren daarin forse verborgen ruimtes ingebouwd, waarmee vaste koeriers de ‘blokken’ coke of geld vervoerden.

Voor de voortvluchtige ‘grote baas’ Isaac ‘Bom’ B. (27) vragen de officieren 14 jaar cel en een boete van 100.000 euro. Zijn halfbroer en rechterhand Gourma A. (23) moet van justitie 9 jaar de cel in en een boete van 50.000 euro krijgen.

Tegen Zion R. (23), ‘Spoortje’, uit Amsterdam-Zuidoost vorderen de aanklagers 11 jaar en 50.000 euro boete. Hij ronselde de ‘uithalers’ die de cocaïne uit de ‘bakken’ (containers) in de havens moesten halen, of andere uitvoerders in de onderste laag van de organisatie. Zelf bleef hij net als de hoofdverdachten veilig op afstand. Hij communiceerde met zijn ‘sterrenteams’ onder meer via een chatgroep die hij de weinig verhullende naam Organisation Criminelle gaf.

De andere verdachten zijn vooral koeriers en transporteurs en het corrupte contact Gregory T. (22) in de Rotterdamse haven (eis 10 jaar en 25.000 euro boete). Die laatste werkte bij Europe Container Terminals (ECT) op de Maasvlakte en kon vanwege corona vanuit huis (en buiten diensttijd) containers vrijgeven.

Bolle Jos

De vermoede opdrachtgever voor veel transporten, drugsbaron Jos L. (30) in het milieu bekend als Bolle Jos, stond volgens justitie samen met Isaac B. ‘boven aan de voedselketen’. L. staat (nog) niet terecht en is voortvluchtig.

De grootste partij drugs in de strafzaak betrof een partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 in een loods in de haven van Antwerpen was gevonden – een vangst waarvoor een forse groep jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost in België is veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 8 jaar.

Na die klapper kwamen verschillende drugsonderzoeken samen. Daarin bleek volgens justitie dat de bende zeker 6837 kilo cocaïne heeft ingevoerd en verhandeld in anderhalf jaar, met name in 2020. De ‘slordige 9 miljoen euro’ die de recherche door de handen van de organisatie zag gaan, betreft evenals de tonnen drugs volgens de officieren van justitie nog maar het topje van de ijsberg.

De advocaten houden vrijdag 4 februari, dinsdag 8 februari en donderdag 10 februari hun pleidooien.