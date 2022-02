OM eist tot 12 jaar cel in zaak Brabantse martelcontainer

In 2020 werd een onderwereldgevangenis met martelkamer gevonden in het Brabantse Wouwse Plantage. Beeld via REUTERS

Aan het begin van de strafeis tegen de bende die justitie verantwoordelijk houdt voor de martelcontainers die in het voorjaar van 2020 werden gevonden het Brabantse Wouwse Plantage maakte officier van justitie Koos Plooij maandag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een welhaast politiek klinkend statement. Volgens de officier vormen de containers ‘de achterkant van het recreatieve gebruik van cocaïne in Nederland en ons omringende landen’.

In het requisitoir stelde Plooij dat de samenleving inmiddels gewend dreigt te raken aan de tienduizenden kilo’s cocaïne ‘met een marktwaarde van miljarden euro’s’ die onderschept worden in de havens van Rotterdam en Antwerpen. “Een veelvoud glipt erdoorheen, niemand weet hoeveel.”

“Intussen is het de vraag hoeveel mensen onder ogen willen zien dat er wel degelijk een verband is tussen hun cocaïnegebruik – ongeacht of het is om te feesten, werkstress aan te kunnen of psychische problemen te onderdrukken – en de onderwereld die graag aan de vraag voldoet, maar wel volgens haar eigen regels: corrumperend, ondermijnend, keihard, niets en niemand ontziend,” aldus de officier van justitie.

Volgens Plooij getuigt de zaak van de martelcontainers van de ‘weerzinwekkende, maar kennelijk niet te vermijden effecten van die cocaïnehandel. Het gaat om heel veel geld, om soms bijna dierlijk geuite macht, om gekrenkte trots, om de waan van onaantastbaarheid’.

Onderwereldgevangenis

De zaak draait om een onderwereldgevangenis met martelkamer die in het voorjaar van 2020 werd gevonden in het Brabantse Wouwse Plantage. Criminelen wilden daarin, volgens het Openbaar Ministerie, hun rivalen opsluiten en martelen.

In de zaak staan elf verdachten terecht. Hoofdverdachte is Roger ‘Piet Costa’ P. Hij zou de opdrachtgever van het complex zijn. Robin van O. zou het complex vervolgens hebben laten bouwen. Hij staat niet terecht. Omdat hij ongeneeslijk ziek is, is hij niet meer in staat om het proces bij te wonen. Tegen P.’s medeverdachten eiste het OM straffen van een jaar (waarvan een deel voorwaardelijk) tot negen jaar.

Vanaf dinsdag pleiten de advocaten van de verdachten.