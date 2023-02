OM eist levenslange celstraf tegen Saïd Razzouki, vermeende rechterhand Taghi

Saïd Razzouki in de rechtbank. Beeld ANP

Het OM spreekt van een ‘volstrekt gewetenloze organisatie’. Razzouki was vrijdag in de rechtbank aanwezig. Hij keek vooral de andere kant op terwijl de officier van justitie het requisitoir voordroeg. “Belachelijk allemaal weer,” zei hij nadat de strafeis was uitgesproken. Razzouki ontkent iedere betrokkenheid.

Taghi wordt gezien als opdrachtgever van de moorden. Hij zette zijn opdrachten uit bij onder anderen Razzouki, die dan schutters en spotters zou regelen.

Tegen Taghi en vier medeverdachten is medio vorig jaar ook al levenslang geëist. Voor dat requisitoir had het OM afgelopen juni negen dagen uitgetrokken. Toen werd ook al uitgebreid gesproken over de rol van Razzouki, daarom duurde de onderbouwing van de strafeis vrijdag slechts anderhalf uur.

De zaak tegen Razzouki liep achter op de rest, onder meer omdat hij vastzat in Colombia en de strafzaak al was begonnen zonder dat hij aan Nederland was uitgeleverd; ook was er een advocatenwissel. Razzouki (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd.

De advocaten van de medeverdachten hebben inmiddels hun pleidooien afgerond, de advocaten van Razzouki zijn waarschijnlijk in mei aan de beurt en verwachten vijf tot zes dagen te pleiten. De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen.

Kroongetuige Nabil B.

Het bewijs in de zaak Marengo steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 is zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.

