OM eist levenslang tegen tramschutter Gökmen T.

Rechtbanktekening van verdachte Gokmen T. Links van hem zijn raadsman Andre Seebregts. Beeld ANP

T. mocht donderdagmorgen niet in de zittingszaal aanwezig zijn, vanwege zijn eerdere misdragingen: hij toonde zijn minachting naar de slachtoffers, de rechters en de officieren van justitie. Tijdens de start van het proces spuugde hij naar zijn advocaat. Ook dinsdag schoffeerde hij een slachtoffer. Na haar emotionele verhaal, waarin ze zei dat ze sterker was dan T., riep hij: ‘Jammer, jammer.’ Daarop werd hij uit de zaal verwijderd.

Knikkebollen

T. doet ook donderdag weer stof opwaaien. Zo zit hij enige tijd te knikkebollen − van tijd tot tijd schrikt hij weer op. Daarna doet hij een ‘staredown’ met één van de agenten, daagt ze uit en maakt zelfs een beweging alsof hij een kopstoot uitdeelt. Ook praat hij tegen ze, maar omdat de microfoon in zijn ruimte uitstaat, is niet duidelijk wàt T. precies zegt. Agenten proberen hem tevergeefs tot kalmte te manen.

Later zit hij weer in de zaal zelf, en ook daar gaat het provoceren door. Zo steekt hij onder meer een middelvinger op naar de vader van de vermoorde Roos.

Officier van Justitie Henriëtte van Ooijen gaat minutieus na wat er zich tijdens die fatale minuten op het 24 Oktoberplein heeft afgespeeld. “18 maart 2019 begon als een normale dag, maar eindigde gitzwart,” zei ze. “Een dag waar we liever niet aan willen terugdenken, maar waar we toch bij moeten stilstaan.”

‘Held’

Bij de beschrijving van wat er zich heeft afgespeeld, staat de officier stil bij het optreden van de doodgeschoten Rinke. Hij is door meerdere slachtoffers al omschreven als ‘held’, onder meer omdat hij vrijwel direct aan de noodrem trok. En toen de andere passagiers via een raam uit de tram vluchtten, hield hij afstand. Op zijn vlucht werd Rinke door T. doodgeschoten.

Van Ooijen is ook vol lof over de vijf mensen die zich over het lot van de gewonde Eline hebben bekommerd en haar uit de tram hebben gedragen, ‘terwijl duidelijk was dat de situatie gevaarlijk was en er in de tram nog werd geschoten’. “Zij hebben zich buitengewoon moedig opgesteld.”

Tijdens het verhaal van de officieren zit T. van tijd tot tijd met zijn benen te zwaaien. “Ik lig bijna te slapen,” of iets van die strekking, voegt hij de Officier van Justitie toe. Hij zucht en gaapt nadrukkelijk.

Koning

De officier vertelt over het eerste verhoor van T., een dag na de aanslag. Hij wilde niet met agenten, die hij ‘loopjongens’ noemde, praten. “Ik spreek alleen met de koning of de koningin,” zei hij toen. Later legde hij wel een verklaring af bij de rechter-commissaris.

Eerder donderdag hadden slachtoffer Mustafa en zijn juridisch adviseur Karim Aachboun het woord. Zij vinden dat er nieuwe rechters moeten komen, omdat de huidige rechtbank partijdig zou zijn. “Het OM wil niet meegaan in de verandering van de strafeis van Mustafa van bedreiging naar poging tot moord,” aldus Aachboun. “Het gaat Mustafa om de waarheid, niet om de schadevergoeding.”

Omdat de rechtbank maandag besloot het proces gewoon door te laten gaan, eist Aachboun namens Mustafa dat de rechters worden vervangen. Tot opluchting van de nabestaanden heeft een zogenaamde ‘wrakingskamer’ dit verzoek inmiddels afgewezen.

T. heeft eerder bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Vier mensen kwamen om en er vielen meerdere gewonden. Het OM ziet de aanslag als een terreurdaad.