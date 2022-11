OM eist levenslang tegen Amsterdamse ‘moordmakelaar’ Jomairo D.

Onder andere de onschuldige huisschilder Mehmet Kiliçsoy (49) werd doodgeschoten bij een 'vergismoord', waarover Jomairo D. de regie zou hebben gevoerd. Beeld ROLAND HEITINK / ANP

In een requisitoir van 100 pagina’s onderbouwde het Openbaar Ministerie woensdag de strafeis tegen zes verdachten in de zaak Nigeria, zoals het dossier officieel heet.

Hoofdverdachte is de 29-jarige Jomairo ‘Joey’ D. uit Amsterdam Zuidoost. Hij wordt door het OM beschouwd als iemand die zich bezig heeft gehouden met het aansturen van moord op bestelling. De officier van justitie noemde D. een ‘aannemer van gewelddadig werk’. “De liquidatie lijkt het belangrijkste product dat hij te koop aanbiedt. Zelf pleegt hij geen geweld, dat laat hij door anderen doen. Eventuele onschuldige slachtoffers worden min of meer gezien als bedrijfsongeval.”

Verkeerde chalet doorzeefd

Jomairo D. zou de regie hebben gevoerd bij ten minste één moord en twee pogingen daartoe.

De eerste aanslag was bedoeld voor een Utrechtse crimineel. Die werd er in het criminele milieu van beschuldigd 1000 kilo drugs te hebben geript. Bij wijze van vergelding moest het huisje van de crimineel in een chaletpark in Tienhoven onder vuur genomen worden. In juni 2020 werd het verkeerde chalet doorzeefd. Een bewoner die op dat moment op de bank lag, werd geraakt in zijn schouder.

De volgende aanslag vond plaatst op zes juli 2020 in het Gelderse Beuningen. Ook ditmaal blunderden de schutters. In plaats van het beoogde doelwit werd de onschuldige Nijmeegse huisschilder Mehmet Kiliçsoy (49) doodgeschoten.

“Deze zaak gaat ons allemaal aan omdat we allemaal, toevallig met een kaal hoofd of een bepaalde neus, met een overall aan of rijdend in een bepaald soort auto, slachtoffer kunnen worden van een vergismoord”, zei de officier van justitie. “Dit soort moorden schokt de maatschappij extra.”

Anis B.

De derde aanslag waarvan Jomairo D. van verdacht wordt is een poging moord op de Amsterdamse crimineel Anis B. op 28 januari 2021 in Amsterdam Noord. Hij is de criminele vriend van de later in de Amsterdamse Maassluisstraat doodgeschoten Ayla Mintjes (27).

Naast Jomairo D. hoorden nog 5 verdachten hun strafeis. Tegen de 32-jarige Jermaine M., die de schutter zou zijn geweest van de moord op Mehmet Kiliçsoy, eiste justitie 28 jaar. De overige medeverdachten, met leeftijden van 21 tot 33 jaar, hoorden in de rechtbank celstraffen van twintig tot 28 jaar tegen zich eisen. Drie van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting in Tienhoven, evenals een 43-jarige man tegen wie negen jaar is geëist.

De komende tijd voeren de advocaten van de verdachten de verweren namens hun cliënten. Op 20 december doet de rechtbank uitspraak in de zaak