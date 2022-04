OM eist in hoger beroep 25,5 jaar tegen Amsterdammer voor moord in Utrecht

Hakim Changachi werd in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Beeld Marnix Schmidt

Daarnaast wordt T. verdacht van de voorbereiding van de poging tot moord op het eigenlijke doelwit, twee dagen later.

Changachi werd op 12 januari 2017 in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten. T. en de Amsterdamse medeverdachte Guyno O. kregen hiervoor van de rechtbank 26 jaar cel. O. trok zijn hoger beroep in, T. zette het door. Hij ontkent betrokkenheid bij de moord. Ook zegt hij niets te maken te hebben met de plannen om het beoogde doelwit Khalid H. te liquideren. Changachi en H. woonden in hetzelfde flatgebouw.

Donderdag herhaalde T. zijn ontkenning, in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Volgens justitie doet T. dat tegen beter weten in: onder meer DNA-sporen op een dop van een colafles en op een sporttas vormen onomstotelijk bewijs voor zijn rol bij de moord op Changachi. De dop zat op een fles waarmee de vluchtauto na de moord in brand is gestoken. Het OM eiste in hoger beroep een half jaar lager dan was opgelegd door de rechtbank, omdat de afhandeling van de zaak na het vonnis te lang heeft geduurd.

Justin Jap Tjong

Twee dagen na de moord op Changachi reisde er opnieuw een ‘moordcommando’ naar Overvecht af, om Khalid H. alsnog om het leven te brengen. T. en O. konden daarbij niet meer als schutters fungeren, hun plaats werd ingenomen door twee anderen. De politie wist de liquidatie te verijdelen en de twee verdachten konden na een achtervolging worden aangehouden. Zij zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld.

Justin Jap Tjong zou bij de moord op Changachi de schutters hebben gereden. Na de vergissing wilde hij niet meer meewerken aan het vervolg. Volgens het OM heeft hij dat met de dood moeten bekopen. Eind januari 2017 werd hij in Amsterdam geliquideerd.

Ridouan Taghi

Justitie verdenkt T. ook van betrokkenheid bij die moord. Hij moet daar binnenkort voor terechtstaan. De opdracht voor deze moord zou afkomstig zijn uit het kamp van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Taghi zou ook de liquidatie van Khalid H. hebben verordonneerd. De kroongetuige in Marengo, Nabil B., heeft hierover verklaard in de strafzaak tegen T.

De advocaten van T. menen dat de rechtbank alternatieve scenario’s, die hun cliënt vrijpleiten, niet serieus genoeg heeft genomen. Ooggetuigen en sporen wijzen in de richting van anderen, zeggen zij.