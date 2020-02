OM eist 8 jaar cel en tbs tegen Boyd van W. voor verkrachten tienermeisjes

Dertien meisjes dienden voor tienduizenden euro’s schadeclaims tegen Boyd van W. in. Beeld Getty Images/EyeEm

Volgens de aanklaagster staat vast dat de 24-jarige Zaandammer zich tussen het voorjaar van 2017 en oktober 2018 stelselmatig en ‘op misselijkmakende wijze’ heeft beziggehouden met de afpersing en verkrachting van jonge tienermeisjes.

Van W. zocht via chatsites en app-groepen contact met eenzame, kwetsbare meisjes van dertien tot zestien jaar oud. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij hen naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen. Daarmee dwong hij ze vervolgens naakt met hem te videobellen, meer foto’s te sturen of seks met hem te hebben.

De Zaandammer zette daarbij ‘alle denkbare middelen’ in, aldus de officier van justitie. Zo smeekte hij twee meisjes om een naaktfoto van hen omdat hij kanker had en doodging. Met het materiaal in handen eiste hij meer, anders zouden de foto’s op internet komen.

‘Manipulatieve verdachte’

De aanklaagster noemde Van W. ‘een manipulatieve verdachte’, die tot in de rechtszaal blijkt heeft gegeven van ‘een selectief geheugen’ en die alleen toegeeft ‘waar hij niet onderuit kan’. “Hij doet alsof het hem allemaal is overkomen, maar uit zijn handelen spreekt geslepenheid,” zei ze. “Alle meisjes zijn gedwongen tot handelingen die zij niet wilden.”

Zij trok een vergelijking met de zaak tegen webcamafperser Aydin C., die door de de rechtbank en in hoger beroep door het gerechtshof werd veroordeeld tot bijna elf jaar cel voor de chantage van jonge meisjes en homoseksuele mannen. Een van zijn vermeende slachtoffers was Amanda Todd, een 15-jarige Canadese die in 2012 een einde aan haar leven maakte. Haar zaak werd wereldberoemd door een noodkreet die ze kort voor haar dood op YouTube plaatste.

Gebukt onder gevolgen

De slachtoffers die zeggen als tienermeisjes door Boyd van W. te zijn afgeperst en verkracht worden nog bijna vijfhonderd dagen na zijn arrestatie geplaagd door depressies, paniekaanvallen en gevoelens van schuld en schaamte.

“Ik zocht aandacht, maar achteraf op de verkeerde manier. Het is alsof ze ruiken dat iemand kwetsbaar is,” liet een slachtoffer optekenen. Zij leerde Van W. als 14-jarig meisje via internet kennen en raakte verliefd. “Ik dacht dat hij mijn vriend was.” De eerste ontmoeting verliep normaal, maar al snel werd ze benaderd door een onbekende. Hij bedreigde haar, zei dat ze seks moest hebben met Van W. en daarvan een filmpje moest maken.

“Een jong meisje onder een andere naam bedreigen via een nepaccount, doen alsof je haar wilt helpen en haar vervolgens misbruiken: je hebt geen idéé wat je in deze families hebt aangericht,” sprak de moeder van een inmiddels 18-jarig meisje geëmotioneerd. Zij riep de diep over zijn tafeltje gebogen Van W. meerdere malen tevergeefs indringend op haar in de ogen te kijken.

Meer slachtoffers

Boyd van W. werd in oktober 2018 opgepakt, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Uit het onderzoek bleek dat hij verspreid door het land - met name in Noord-Holland en de noordelijke provincies - meer slachtoffers had gemaakt. Woensdag dienden dertien meisjes voor tienduizenden euro’s schadeclaims tegen hem in.

Van W. heeft gezegd dat hij vooral aandacht zocht. Deskundigen hebben geadviseerd hem tbs met dwangverpleging op te leggen. Donderdag is het woord aan zijn verdediging. De rechtbank bepaalt later wanneer uitspraak wordt gedaan.