OM eist 60 uur taakstraf voor mannen die antisemitische muurschildering van Steven Berghuis maakten

Steven Berghuis. Beeld Niels Boersema/Pro Shots

Volgens de officier van justitie heeft het duo zich met de prent schuldig gemaakt aan groepsbelediging van Joden. De rechtbank doet op 12 juli uitspraak.

De karikatuur van voetballer Steven Berghuis werd 24 juli ontdekt op een muur aan de Schuttersweg in Rotterdam. Hierin was de voormalig Feyenoordspeler na zijn overstap naar de grote rivaal uit Amsterdam afgebeeld in concentratiekampkledij, een gele ster met de letter J, een keppeltje en grote neus.

