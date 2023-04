OM eist 5 jaar tegen Amsterdamse taxichauffeur wegens aanslag Hoef en Haag

De Hagesteinsestraat in Hoef en Haag, waar in de nacht van 28 op 29 juli vorig jaar een explosie plaatsvond. Beeld OLAF KRAAK / ANP

Een enorme explosie verstoorde in de nacht van 2 juli vorig jaar bruut een slaapfeestje van een groep kinderen in het dorpje Hoef en Haag. Dat het explosief was afgegaan bij de woning van de buren waar op dat moment niemand thuis was, maakte de paniek er niet minder op. Kinderen hadden glasscherven in hun haren. Aan de politie vroeg de moeder van het kind dat het slaapfeestje gaf huilend of ze nog wel veilig was in haar woning.

Bij de woning waar het explosief was afgegaan was de ravage enorm. De voordeur was compleet uit zijn sponning geblazen en ook binnen was enorme schade. Later constateerde het NFI dat de ontploffing was veroorzaakt met flitspoeder.

Ex-vrouwen

De explosie was het gevolg van een conflict in het cocaïnemilieu. Op 29 juni vorig jaar kwam er bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie informatie binnen dat er een grote partij cocaïne gestolen zou zijn. Voor deze rippartij werd een aantal bekende criminelen uit het Utrechtse/Amsterdamse misdaadmilieu verantwoordelijk gehouden.

Hoewel nooit is vastgesteld of de drie mannen iets met de drugsdiefstal te maken hadden, werden er aanslagen gepleegd op de woningen waar hun ex-vrouwen woonden, al dan niet met kinderen. De eerste aanslag vond op 2 juli plaats in Hoef en Haag. De tweede aanslag vond een dag later plaats op een vakantiepark in Tienhoven. Later vonden ook nog twee aanslagen plaats in Huizen en wederom in Hoef en Haag. Bij de bewoners van de woning waar de laatste aanslag plaatsvond is nooit een relatie vastgesteld met personen die betrokken zouden zijn bij het drugsconflict.

Beige hoody en grijze taxi

Kort na de aanslag van 2 juli zag een krantenjongen een man in een beige hoody wegrennen. Tegenover de politie verklaarde de krantenbezorger dat hij in de omgeving van de aanslag ook een grijze taxi had gezien. De auto leidde de politie naar de 47-jarige Amsterdamse taxichauffeur Noaaman B.

Uit in beslag genomen telefoons bleek dat hij in contact stond met medeverdachten in de zaken van de andere aanslagen. “Dit schreeuwt om een verklaring”, aldus de officier van justitie. Die wil of kan B. niet geven. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

“Het is inmiddels een soort trend,” aldus de officier van justitie in zijn requisitoir die daarmee refereerde aan het grote aantal explosies dat Nederland momenteel teistert. “Wekelijks zijn dit soort aanslagen in het nieuws. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven. Dit kan niet.”

Hartproblemen

Tegen Noaaman B. werd 5 jaar gevangenis geëist. Na het aanhoren van de strafeis kreeg B. last van zijn hart. Na het innemen van zijn medicatie kon de zaak weer verder. Volgens zijn advocaat is er onvoldoende bewijs dat B. betrokken was bij de aanslag.

De advocaat van de ex-vrouw van het beoogde doelwit van de aanslag in Hoef en Haag las een slachtofferverklaring voor. Haar woning is, op last van de burgemeester, nog altijd gesloten. “Mijn ex is allang bij ons vertrokken. Aan het feit dat mijn kinderen ook zijn kinderen zijn verandert niets maar ons hele leven is verwoest.”

De zaak tegen de verdachten van de andere explosies vindt op een later ogenblik plaats. Op 2 mei doet de rechtbank uitspraak in de zaak.