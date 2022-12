OM eist 33 maanden cel tegen Amsterdammer voor bedreiging Rutte en opruiing

Rechtbanktekening van Yavuz O. op een videoscherm tijdens een voorbereidende zitting in oktober 2021. Beeld Nicole van den Hout/ ANP

In de Haagse rechtbank vroeg het OM ook om een contactverbod met ministers en staatssecretarissen, het parlement en de burgemeester van Amsterdam tijdens de driejarige proeftijd van zijn voorwaardelijke celstraf. O. mag zich in die periode dan ook niet over hen uitlaten. Voor elke keer dat O. dit verbod overtreedt, moet hij weer twee weken de cel in. Verder moet de verdachte meewerken aan gedwongen behandeling.

Volgens het OM deed de Amsterdammer in 2020 en 2021 in de chatapp Telegram ‘zorgwekkende uitlatingen’ en was hij beïnvloed door coronacomplotdenkers.

“Hij heeft opgeroepen tot gewelddadige actie. Moord en doodslag, ontploffingen. Gericht op parlement en ministers. Een terroristisch oogmerk,” zei de officier van justitie, die moest denken aan de bestorming van het Capitool in Amerika.

Bataafse Republiek

O. werd in de zomer van 2021 gearresteerd voor het beramen van een moordaanslag op Rutte. Undercoveragenten hadden met O. afgesproken, waarbij hij zou hebben gezegd dat hij ‘op zoek was naar wapens’.

Yavuz O. plaatste opruiende berichten in onder andere het openbare Telegramkanaal ‘De Bataafse Republiek’. Het kanaal is inmiddels gesloten door justitie.

Op 12 december 2020 plaatste Yavuz O. een foto van de ministers en de koning, met de begeleidende tekst: ‘Ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen?’ Een andere gebruiker reageerde daarop met: ‘Inderdaad dankzij hun is Nederland naar de klote’. Waarop de Amsterdammer weer reageerde: ‘Precies. En ik ga er verandering in brengen. Meeste Nederlanders hebben toch hekel aan die Rutte. Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’

‘Eenzaam, geen terrorist’

Bij verhoren zei O. dat hij vrienden zocht. De berichten zou hij hebben geplaatst ‘om mee te praten’. Volgens het OM namen anderen hem serieus en dachten ze na zijn arrestatie zelfs dat O. ‘op missie was’. De officier van justitie vond zijn woorden ‘geen bevlieging’. “Tegen de politie zei je dat je het had gedaan als je een wapen had gehad.”

O. ontkent: “Ik zou nooit een aanslag plegen.” Zijn advocaat vond dat de laagbegaafde O. zijn uitspraken deed in een ‘vastomlijnde’ groep op Telegram en dat dit geen openbare ‘schreeuw om aandacht’ was. “Hij wilde niet de regering omverwerpen, maar was depressief en alleen. Hij merkte dat hij op Telegram gehoor vond. O. is zeer eenzaam, maar geen terrorist,” zei de raadsman. Hij vroeg om vrijspraak.

O. hoort op 30 december het vonnis. Hij kwam in april vrij, maar werd dinsdag opnieuw opgepakt na bedreiging van de reclassering met de uitspraak ‘jullie gaan spijt krijgen’. Van het OM mag O. de uitspraak wel in vrijheid afwachten.

