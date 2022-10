OM eist 3,5 jaar cel wegens jarenlange uitbuiting van vrouw op de Wallen

Een sekswerker op de Oudezijds Achterburgwal. Foto ter illustratie. Beeld Marc Driessen

De uitbuiting vond plaats vanaf het moment dat de vrouw in Nederland aankwam, op 8 mei 2004, tot 28 november 2011. De vrouw verklaart in 2004 verliefd te zijn geworden op de verdachte, waarna ze op zijn voorstel aan het werk ging als prostituee, eerst in Italië, later in Alkmaar en op de Wallen in Amsterdam. De man dwong haar haar inkomsten af te staan aan hem; in totaal zou dat gaan om bijna zes ton.

Volgens de vrouw deed de verdachte zich eerst voor als ‘leuke man’, maar sloeg dat al gauw om. Uit opnames die de vrouw heeft aangeleverd bij de politie blijkt dat ze veel geld verdiende als prostitué, en dat de 41-jarige verdachte sterke druk uitoefende om haar nog meer te laten verdienen. Ook schold hij haar uit en bedreigde hij haar.

“Lange dagen, dubbele shift en soms tientallen klanten op een dag die keer op keer seks met haar hadden, terwijl ze dit werk haatte,” aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Zelfs klanten valt het op hoe verschrikkelijk veel ze vanaf 2004 heeft gewerkt.”

In juli en november 2019 deed de vrouw aangifte tegen de verdachte. Ook in 2011 en 2013 sprak ze al over haar situatie met de politie, maar toen durfde ze nog geen aangifte te doen. Die duidelijke tijdlijn van politiecontact draagt volgens het OM bij aan de betrouwbaarheid van haar verklaring, die ook wordt ondersteund door een getuige.

De rechtbank doet op 9 november uitspraak.