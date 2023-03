OM eist 3,5 jaar cel tegen Rai Vloet voor dodelijk ongeval A4

Voetballer Rai Vloet in de rechtbank. Beeld ANP

De 27-jarige middenvelder staat in de rechtbank in Haarlem terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij de 4-jarige Gio Roos om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp op 14 november 2021.

Vloet wordt ook verdacht van rijden onder invloed. Op de zitting erkende hij sterkedrank te hebben gedronken voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op een andere auto inreed, zonder te remmen.

193 kilometer per uur

“De klap moet enorm geweest zijn,” zei de aanklager. “De auto van de familie kwam 200 meter verderop tot stilstand. De achterkant was volledig in elkaar gedrukt.”

Vloet reed tientallen kilometers harder dan 130 per uur, zei de officier. Ze baseert zich op verklaringen van getuigen. Die noemden snelheden van 150 tot 200 kilometer per uur. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.