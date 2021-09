OM eist 20 jaar cel tegen drievoudig moordverdachte Sjonny W.

Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Het OM acht W. verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Monique Roossien (26) in 2003 en die van Mirela Mos (30) eind 2004. Ook heeft hij volgens het OM de hand gehad in de verdwijning en dood van de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30).

Voor het gerechtshof in Amsterdam sprak het OM van een man die met ‘grote gewetenloosheid’ heeft gehandeld. Monique Roossien werd ‘naakt en mishandeld onderaan een dijk gedumpt. En het kan nog erger. Het lichaam van Mirela Mos werd in stukken gezaagd en in vuilniszakken in de bosjes gegooid. Wat bezielt iemand om zoiets gruwelijks te doen?’

Het stoffelijk overschot van Roossien werd in april 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Het in stukken gehakte lichaam van Mos werd in november 2004 verdeeld over zestien vuilniszakken in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen. Oosterbeek verdween in 2017 van de aardbodem na een nachtelijk bezoek aan W., met wie ze soms drugs gebruikte en seks had.

Volgens het OM is W. (48) de laatste die alle drie de vrouwen in leven heeft gezien. Daarnaast zijn in de onderzoeken naar de dood van Mos en Roossien dna-sporen van W. aangetroffen. Ook is dna-materiaal gevonden dat de zaken onderling verbindt. Zo zat dna van Roossien op vuilniszakken waarin het lichaam van Mos zat.

De aanklaagsters noemden W. een man met twee gezichten: aan de ene kant sociaal, zorgzaam en geduldig, aan de andere kant - onder invloed van drank en drugs - onvoorspelbaar, gewelddadig, agressief en manipulatief. Meerdere vrouwen hebben gezegd dat het er tussen de lakens ruw aan toe kon gaan. “Seks met Sjonny was grof,” verklaarde een van hen volgens het OM.

Hoogst mogelijke strafeis

De strafeis in hoger beroep was net als in 2019 bij de rechtbank de hoogst mogelijke en viel alleen iets lager uit dan toen omdat vanwege een oude straf 28 dagen in mindering moesten worden gebracht.

De rechtbank veroordeelde W. (48) twee jaar geleden alleen voor de dood van Mos en legde hem daarvoor bijna 14,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. In de beide andere zaken werd hij vrijgesproken

Vrijdag is het woord aan de verdediging. Het hof doet 10 november uitspraak.