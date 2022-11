OM eist 16 jaar cel voor poging liquidatie na R&B feest in Vinkeveen

Hassan A. in de rechtbank van Utrecht. Beeld ALOYS OOSTERWIJK/ANP

Doelwit van de beoogde liquidatie was Valengino M. Hij wordt door politie en justitie beschouwd als iemand in de organisatie van de Amsterdamse crimineel Ricardo ‘Rico de Chileen’ R. Hij had eerder die avond het R&B-feest Avec Toi in het Leonardo Hotel in Vinkeveen bezocht.

Automatisch vuurwapen

De 27-jarige Jonathan ‘Jona’ van Buren, rende bij het verlaten van het feest met een automatisch vuurwapen op Valengino M. af en vuurde een aantal kogels af. Toen het wapen haperde sloeg hij een aantal keer op M. in. Daarop rende hij naar een zwarte Mercedes die met hem meereed, en stapte in. De Mercedes reed weg. Om vervolgens achteruit terug te rijden.

Van Buren had een ander wapen gepakt, en de auto reed terug naar Valengino M. Hangend uit het raam vuurde Jonathan van Buren nogmaals op M. Die had ondertussen ook een wapen in zijn handen en schoot vier keer terug. Een van de kogels raakte Jonathan van Buren in het hoofd. Toen hij bij het ziekenhuis in Amstelveen aankwam, bleek hij al te zijn overleden.

Valengino M. liep door de klappen met het vuurwapen op zijn hoofd een schedelbasisfractuur op. Ook brak hij zijn been.

Een onschuldige bezoeker van het feest werd door een rondvliegende kogel in een van zijn benen geraakt.

Bang

Bij de rechtbank Midden Nederland stond maandag de 21-jarige Hassan A. terecht voor zijn betrokkenheid bij de schietpartij. Hij was degene die op de bewuste avond achter het stuur van de Mercedes zat. De rechtbank probeerde een antwoord te vinden op de vraag of hij voorafgaand aan de schietpartij wist wat er die avond te gebeuren stond.

Tijdens de zitting liep de rechtbank door de gebeurtenissen voorafgaand aan de schietpartij heen. Nadat A. Van Buren had opgepikt met de Mercedes van zijn vriendin werd er eerst een prepaid simkaart opgewaardeerd bij een tankstation. Daarna parkeerde A. de auto omstreeks elf uur op de carpoolplaats in Vinkeveen, vlak bij het hotel. Daar pikte Jonathan van Buren kentekenplaten van een geparkeerde auto en zette die op de Mercedes. Op de vraag of Hassan A. dat niet gek vond, antwoordde hij: “Ik was bang voor Van Buren.”

Afrekening

Volgens Hassan A. had Van Buren hem gevraagd hem ergens naartoe te brengen. Voor de benzine zou hij een paar honderd euro krijgen. Volgens A. was er voorafgaand aan de schietpartij sprake van spanning. “Ik dacht aan een ontvoering, of bedreigen of zo.”

Bij justitie leeft het idee dat de schietpartij draaide om een afrekening in het criminele circuit. Kort na de gebeurtenissen stelden ingewijden dat de oorsprong van de schietpartij ligt in een conflict over een partij cocaïne. Het Openbaar Ministerie verdenkt Hassan A. van poging tot moord en wapenbezit.