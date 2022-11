OM eist 15 tot 18 maanden cel voor vier Amsterdammers wegens voorbereiden plofkraak

De Primera winkel aan het Beukenplein in Amsterdam was in juli doelwit van een plofkraak. Beeld Michel van Bergen

Voor een 21-jarige verdachte werd vrijspraak gevorderd vanwege onvoldoende bewijs. De politie kwam de mannen op het spoor doordat zij op 2 juni van dit jaar een zeer snelle Volkswagen Golf, die vaker wordt gebruikt bij plofkraken, aantroffen met een valse kentekenplaat. Daarop besloot de politie een gps-tracker onder de auto te plaatsen. Ook werd er een camera geplaatst in de buurt van de auto.

Toen de auto enkele dagen later in beweging kwam, startte de politie een achtervolging over de snelweg in de van richting Nijmegen. Op het moment dat de politie de auto een stopteken gaf, ramde de Golf de politieauto en ging er met hoge snelheid vandoor.

Vijf jerrycans

Met behulp van de gps-tracker werd de auto later in Nijmegen gevonden, zonder de bestuurders. De agenten troffen onder andere vijf jerrycans met benzine aan, twee dubbelgevouwen Duitse kentekenplaten, een tas met een bivakmuts en een hoofdlamp, inbrekerswerktuig, een fles ammoniak en schoonmaakdoekjes.

Vier personen die zich schuilhielden in een portiek werden opgepakt. Volgens het OM waren zij de inzittenden van de auto en waren zij bezig met het voorbereiden van een plofkraak. Een getuige had de vier mannen uit de auto zien stappen en wegrennen. In de auto werden ook sporen van verdachten aangetroffen, maar niet van allemaal.

De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.

