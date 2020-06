OM eist 15 jaar cel voor doden vriendin en wegmaken lijk

Edita Moliené. Beeld Opsporing Verzocht

‘Mensonterend,’ zo omschreef de officier van justitie de manier waarop G. de vrouw heeft behandeld. Het lichaam van het slachtoffer uit Naarden werd op 20 september 2018 gevonden in het water van de Muidertrekvaart, tussen Muiden en Amsterdam, gewikkeld in een opblaaszwembad. Zij was met touw en tiewraps geboeid, om haar hoofd zat een plastic zak.

Op een van de knopen is DNA van verdachte G. gevonden. Een van de touwen heeft de verdachte zeer waarschijnlijk eerder gebruikt bij het vastbinden van een andere vrouw tijdens seks. Daarvan zijn in de woning van G. foto’s gevonden. Het OM stelt dat vaststaat dat G. een soortgelijk zwembadje in zijn bezit had. In de Muidertrekvaart wierp hij geregeld zijn vishengel uit, het was bekend gebied voor hem.

G. ontkent in alle toonaarden. Hij zegt dat de vrouw op 10 september 2018 zijn woning in Bussum heeft verlaten en dat hij haar daarna niet meer heeft gezien. Die verklaring klopt aantoonbaar niet, zegt het OM.

Paar dagen in het water

Het lugubere pakket heeft geruime tijd in het water gedreven en was al een paar keer gezien door omwonenden. Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht en wat precies de doodsoorzaak is geweest, is niet komen vast te staan. Een niet-natuurlijke dood is volgens de patholoog-anatoom de meest waarschijnlijke optie, mogelijk als gevolg van verwurging. De dode vrouw had ook een touw om haar hals. Voor het bewijs is het niet noodzakelijk dat onomstotelijk vaststaat hoe een slachtoffer om het leven is gebracht, aldus het OM.

De officier tekende daarbij aan dat het voor de nabestaanden van Moliené moeilijk te verteren is dat zij niet weten wat er precies is gebeurd, omdat G. weigert enige verantwoordelijkheid te nemen.

Justitie zette tijdens het onderzoek twee undercoveragenten in. Zij zochten contact met G. in het huis van bewaring en kregen hem aan de praat. G. zei onder meer: “Ik ontken alles, ook al heb ik het gedaan.”

Het zwembad waarin Moliené werd gevonden. De politie vroeg in 2018 in een uitzending van Opsporing Verzocht of kijkers het zwembad herkenden. Beeld Opsporing Verzocht

Weigerde mee te werken

G. weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). De observatie daar leidde niettemin tot de vaststelling dat hij een uiterst opvliegend karakter heeft. Verschillende getuigen, waaronder ex-partners, typeren hem als een man met “een zeer kort lontje”, wat nogal eens werd versterkt door het gebruik van drugs.

G.’s advocaat Mark Nillesen had in zijn pleidooi stevige kritiek op het politie-onderzoek, waaronder de inzet van de undercovers.