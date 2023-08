OM eist 12 jaar cel voor poging tot uitlokken van moord op Wilders

PVV-leider in de rechtbank van Schiphol. Beeld ANP

De verdachte zou dit in 2018 vanuit Pakistan via een filmpje op het internet hebben gedaan. Latif was niet aanwezig bij zijn eigen strafzaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, een advocaat evenmin. Latif is aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging.

Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. De verdachte is in eigen land een bekend persoon. Daardoor heeft de Nederlandse politie hem op de beelden herkend. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Bij een veroordeling wordt Latif niet aan Nederland uitgeleverd.

Cartoonwedstrijd

“Zijn woorden hebben een groot bereik”, zei de officier van justitie over de bekende Latif. “Op verschillende sociale media is aandacht aan zijn boodschap besteed. De kans dat iemand door zijn belofte van een groot geldbedrag daadwerkelijk zou hebben geprobeerd om de heer Wilders te vermoorden, is dan ook heel reëel.”

Latif plaatste de video als reactie op een door Wilders bedachte cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In die tijd werd daartegen volop gedemonstreerd in Pakistan. “Men mag het niet eens zijn geweest met het voornemen van Wilders om de cartoonwedstrijd te houden, maar het oproepen tot een moord om de cartoonwedstrijd te verhinderen en een geldbedrag uitloven om de organisator van die wedstrijd te doden, moet wat het OM betreft heel zwaar bestraft worden,” zei de aanklager.

Impact

“Ik hoop vurig dat de rechtbank een signaal afgeeft dat ik niet vogelvrij ben,” zei Wilders dinsdag. De politicus had ook een boodschap aan de verdachte: “Zolang ik leef en adem, krijgt u mij niet stil. Uw oproep is abject en zal mij niet doen zwijgen. Ik zal de waarheid blijven spreken, ook als het gaat om uw ideologie.”

Wilders vertelde de rechters tijdens de zaak over de impact van de doodsbedreigingen en zijn beveiliging. “Het gaat om basale dingen die ik niet meer kan doen: een luchtje scheppen, een blokje om in de buurt, ergens alleen naartoe gaan. Je leert ermee omgaan, maar het went nooit.”

De politicus vervolgde: “Ik hoef geen medelijden, maar ik wil wel dat u begrijpt wat dit voor mij en mijn gezin betekent. Door al die fatwa’s ga ik al negentien jaar zwaar beveiligd door het leven. Ik heb gewoond in een gevangenis, een kazerne, een politiekantoor. En tot op de dag van vandaag wonen mijn vrouw en ik in een safehouse.”