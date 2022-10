OM eist 10 jaar celstraf tegen hoofdverdachte doodslag op Carlo Heuvelman

Rechters V.C. Kool, voorzitter Remco Hoekstra en Bart Beekman voorafgaand aan de voortzetting van de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak. Beeld ANP

Sanil B. hoorde de zwaarste straf tegen zich eisen. Hij was volgens het Openbaar Ministerie de initiator, betrokken bij alle gevechten en hij heeft Carlo Heuvelman tegen het hoofd getrapt totdat het slachtoffer niet meer bewoog. B. reageerde enorm geschrokken. Volgens hem is deze eis gebaseerd ‘op vermoedens en bewuste onwaarheden’. Ook verdachte Hein B. zegt te zijn geschrokken. Verdachte Mees T. reageerde niet.

Tegen vijf andere verdachten werden celstraffen geëist. Eén Hilversummer moet volgens het OM worden vrijgesproken.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt voldoende uit de zestig getuigenverklaringen dat acht van de negen verdachten in meer of mindere mate betrokken waren bij het excessieve geweld tegen Heuvelman. De Hilversummers waren ‘op oorlogspad’ nadat ze kort daarvoor al een vechtpartij hadden gehad bij een ander café.

De verdachten verklaarden dat het gevecht begon omdat er uit de groep van Heuvelman zou zijn gespuwd, maar het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van. Dit verhaal komt vooral uit de groep verdachten, maar er ‘is geen enkele andere getuige die het hier over heeft’.

Los van de aanleiding is er volgens het OM niets dat dit geweld kan rechtvaardigen. De officier van justitie gaat er op basis van getuigen van uit dat Sanil B. begon met het geweld tegen Heuvelman, waarna de anderen er ook op doken. “Carlo werd eerst tegen zijn hoofd geslagen en viel op de grond. Daarna is hij door meerdere mensen tegen zijn hoofd geschopt en bleef hij bewusteloos liggen,” aldus het OM. Sanil B., Mees T. en Hein B. zouden de fatale schoppen tegen het bovenlichaam en hoofd hebben gegeven, concludeert het OM op basis van de getuigen.

Niet gezien

Alle verdachten van 19 en 20 jaar ontkennen daar verantwoordelijk voor te zijn. Ze beweren de fatale mishandeling niet te hebben gezien. Ze zeggen zelfs zich Carlo Heuvelman niet te kunnen herinneren. Het OM en de nabestaanden geloven dit niet. “Vroeg of laat komt een mens in gewetensnood,” zei de vader van Carlo Heuvelman vorige week nog. Tijdens zijn spreekrecht deed hij een dringend beroep op de verdachten én hun ouders om het zwijgen te doorbreken. “We hebben niets aan misplaatste sympathie. We willen antwoorden,” zei Willem Heuvelman.

De afgelopen twee weken werden de negen verdachten ondervraagd over hun rol in de vele vechtpartijen en met name over hun betrokkenheid bij de dood van Carlo. Drie van de negen jonge Hilversumse vrienden worden voor Carlo’s dood verantwoordelijk gehouden: Mees T., Hein B. en Sanil B. Bij die laatste is dna van Carlo op de schoen aangetroffen.

Ontkennen

Alle drie ontkennen Carlo te hebben aangeraakt en zéér opvallend is dat geen van de negen verdachten zegt gezien te hebben wie Carlo de fatale klappen of trappen gaf. Ook zijn er geen beelden van de schoppartij. Justitie komt na lang puzzelen en tal van getuigenverhoren toch uit bij Mees T., Hein B. en Sanil B.

Tijdens het proces werd het er voor veel verdachten tot nu toe niet beter op. Mees T. werd opnieuw vastgezet omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating had geschonden. Martijn T. werd één dag opgepakt omdat hij meineed zou hebben gepleegd. Lukas O. bleek ook verdachte te zijn in een heel andere zaak: het doorverkopen van gekraakte accounts van grote winkelketens. Stan F. bleek vanwege dronken en baldadig gedrag afgelopen zomer nog een boete van 250 euro te hebben opgelopen.

De Mallorcazaak begon op dinsdag 4 oktober. In deze derde en laatste week houden de advocaten hun pleidooien. De rechtbank doet op vrijdag 18 november uitspraak.