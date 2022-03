OM eist 1,7 miljoen en werkstraf tegen ‘Big Willem’, oud-president Hells Angels

‘Big Willem’ was 35 jaar lang president van de Hells Angels in Amsterdam. Beeld Amaury Miller

De 67-jarige Van B. werd in oktober 2013 als verdachte aangemerkt nadat het OM een onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. Van B. deed mee aan de inkeerregeling van de Belastingdienst, waarbij hij vrijwillig in Zwitserland gestald vermogen opgaf. Daarover betaalde hij alsnog belasting, maar de fiscus vermoedde dat dit geld een criminele herkomst had. Van B. kon de herkomst van dat geld niet onderbouwen.

‘Big Willem’ was 35 jaar lang president van de Hells Angels in Amsterdam, totdat hij uit de motorclub werd gezet. Hij heeft de 1,7 miljoen euro vanaf de jaren 70 verdiend met ‘ambulante handel en duivenmelkerij’, verklaarde hij in de Zwolse rechtbank. Het ging ook om ‘overwinst’ uit zijn café The Other Place in Amsterdam. “Ik heb geen hekel aan belasting betalen, maar wel als het te veel is.” Daarnaast verdiende hij zwart bij wanneer beroemdheden zoals Sylvester Stallone en Bruce Willis bescherming nodig hadden bij een loopje over de Wallen. “En Sammy Davis jr. heb ik zelf begeleid,” zei de verdachte.

Stokoude zaak

Het OM vond die verklaringen ongeloofwaardig. Zijn werk als ‘bewaker op de Wallen’ verwijst volgens de officier naar de Red Light Security Crew van de Hells Angels, ‘ook geen legale inkomsten dus’. Ook navraag bij de sierduivenfokkersvereniging, over de inkomsten van Van B. uit de duivenhandel, leverde niets op. Normaal gesproken zou de officier veertig maanden cel eisen, maar omdat de zaak al ouder is eist het OM naast de terugvordering van 1,7 miljoen euro alleen een werkstraf en geen celstraf.

Het strafblad van Van B. is verwaarloosbaar. Volgens zijn raadslieden is een groot deel van het bedrag in kwestie te verklaren door vermogensaangroei in de periode tussen 1978 en 1999. Al eind 1999 stond er een aanzienlijk bedrag op de rekeningen, waardoor dit feit grotendeels verjaard is. Bewijs voor een vermoeden dat het vermogen bestemd was als ‘pensioenvoorziening voor Hells Angels’ is niet geleverd, aldus de raadslieden.