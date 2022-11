OM doet met team van experts onderzoek bij Tata Steel

IJmuiden, met op de achtergrond Tata Steel. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Ze wilden ‘meer inzicht krijgen’ in het productieproces van staal en de werking van de cokes- en gasfabrieken, laat het OM weten. Dat kondigde al in februari een strafrechtelijk onderzoek naar het grote staalbedrijf aan, nadat advocaat Bénédicte Ficq namens omwonenden aangifte had gedaan.

Volgens Ficq en inmiddels zo’n 1100 mensen en organisaties brengt Tata Steel de gezondheid van mensen in de omgeving in gevaar. Of het daadwerkelijk tot vervolging zal komen, wordt besloten op basis van het onderzoek dat nu loopt. Justitie krijgt hierin hulp van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), DCMR Milieudienst Rijnmond en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De hoofdvraag is of Tata Steel verweten kan worden of het ‘opzettelijk en onrechtmatig’ schadelijke stoffen uitstoot naar de lucht, de bodem en het oppervlaktewater ‘met een mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid’, schrijft het OM.

Het bezoek aan het fabriekscomplex ‘draagt bij aan de waarheidsvinding’, aldus het OM. ‘Het opsporingsteam kijkt met eigen ogen naar de productieprocessen en naar de werking van bepaalde fabrieken binnen de inrichting van Tata Steel.’ Hoe lang het strafrechtelijke onderzoek gaat duren, kan het OM nog niet zeggen.

Tata Steel laat in een korte reactie weten dat het ‘alle medewerking aan het onderzoek verleent’.