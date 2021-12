OM: Behandeling aangifte tegen Marco Borsato krijgt voorrang

Beeld ANP / LDB PRODUCTION

Het besluit is onder meer genomen vanwege de ‘enorme maatschappelijke impact’ die de zaak heeft, bevestigt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland na berichtgeving hierover door tv-programma EenVandaag.

Bekendheid

Los van de maatschappelijke impact die de zaak rond Borsato volgens het OM heeft, speelt ook de bekendheid van de zanger een rol in het besluit de zaak snel te onderzoeken. “Het weegt ook mee dat de identiteit van de persoon tegen wie de aangifte is gedaan op straat ligt,” zegt de persvoorlichter van het OM. “Hoe langer er dan gewacht wordt met een onderzoek, hoe schadelijker zo’n zaak kan zijn. Voor de heer Borsato, maar ook voor de vrouw die aangifte heeft gedaan.”

Dilemma

Het OM zegt dat het altijd een dilemma is om te besluiten welke zaken voorrang krijgen. Bij zedenzaken zou dat nog lastiger zijn. “Omdat deze feiten niet recent zouden zijn gepleegd, zou dat reden kunnen zijn om de zaak geen voorrang te geven.”

Hoe lang het onderzoek gaat duren kan het OM nu nog niet zeggen, maar het spreekt in ieder geval van maanden. Na afronding van het onderzoek besluit het OM of het overgaat tot vervolging of niet.

Door de voorrang die de Borsato-zaak nu krijgt, moeten andere zedenzaken langer wachten. EenVandaag becijferde onlangs nog dat in Nederland nog zo’n achthonderd zedenzaken op de plank liggen, sommigen zelfs al jaren.