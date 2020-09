OM beboet Grapperhaus alsnog voor schenden coronaregels op bruiloft

Minister Ferd Grapperhaus. Beeld ANP

“De minister heeft het OM laten weten dit besluit te respecteren,” zegt de woordvoerder over de boete van 390 euro. “Hij zal de boete zo snel mogelijk betalen.”

Diep door het stof

Begin september moest minister Grapperhaus diep door het stof in het debat over de coronacrisis. Geëmotioneerd zei hij spijt te hebben van de misser op zijn eigen bruiloft, waarbij hij en zijn gasten zich overduidelijk niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Zo overtrad Grapperhaus meermaals de 1,5 meterregel en knuffelde hij met zijn schoonmoeder. “Tijdens mijn huwelijk is het misgegaan. Dat spijt me, als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven,” zei de minister.

Rutte zei tijdens het debat vierkant achter Grapperhaus te staan. “Leiderschap is ook je fouten toegeven,” meldde hij. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn gezag zal herstellen.” De premier vindt dat er ruimte moet zijn voor mildheid en genade voor mensen die een fout maken.

Coronaboetes

Grapperhaus, ministerieel verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, is overigens niet van plan om met terugwerkende kracht coronaboetes van het strafblad af te halen. “Dat is niet waar de Tweede Kamer in aangenomen moties om heeft gevraagd,” zei hij.

Mocht een meerderheid in het parlement toch nog willen dat oude coronaboetes van het strafblad worden geschrapt, dan wil de minister daar wel naar kijken, zo gaf hij ook aan.

Geloofwaardigheid

Van de Nederlanders vindt 42 procent dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn geloofwaardigheid heeft verloren als hij mensen waarschuwt zich aan de coronamaatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers aan de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond gaf aan dat de minister moest aftreden.