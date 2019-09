OM: agent Dordrecht gebruikte zijn dienstwapen

Het huis in Dordrecht waar het familiedrama plaatsvond. Beeld EPA

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft dat laten weten. Het wapen is gevonden in de woning. Een woordvoerster van het OM kan niet zeggen of de politieman toestemming had om zijn wapen mee naar huis te nemen.

De man was lid van een zogeheten flexteam van de politie in Dordrecht. Dat zijn agenten die tijdelijk kunnen worden ingezet voor werkzaamheden in basisteams die extra mankracht nodig hebben voor de opsporing of handhaving.

Het onderzoek is in volle gang en wordt gedaan door de Rijksrecherche, omdat er een politieman bij is betrokken. Er is verder onder meer een uitgebreid getuigenverhoor, aldus het OM. De opsporingsdiensten bekijken alle alternatieve scenario’s voor de dood van de moeder en twee dochtertjes, maar het meest waarschijnlijke is dat de vader de dader is.

Politiemensen mogen niet zomaar hun dienstwapen meenemen naar huis. Dat is alleen toegestaan als ze een piket- of operationele dienst hebben, of als ze een training of toetsing volgen, staat in de wettelijke regeling. In enkele andere situaties mag het ook, maar pas na schriftelijke toestemming van de korpschef. Als agenten hun vuurwapen meenemen, dan moeten ze die bewaren in een ‘inbraakwerende’ ruimte. Ook mogen ze een wapen niet onbeheerd in een auto achterlaten.

Algemene standaard is dat agenten hun wapen achter slot en grendel laten bewaren in de wapenkamer of -kluis op het politiebureau.