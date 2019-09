OM: aanwijzing dat Taghi in Golfregio zit

Ridouan Taghi. Beeld Politie

Taghi is een van de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Dit proces werd afgelopen week nog uitgebreid met de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker, de twee pogingen tot en de moord op misdaadblogger Martin Kok en de mislukte aanslag op de crimineel Khalid B.

PGP-berichten

Via versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) gaf Taghi opdracht tot de liquidaties en de pogingen daartoe. Daarnaast wordt hij ervan verdacht dat hij de spyshop in Nieuwegein, waar Bakker werkte, wilde laten beschieten met een bazooka.

Eerder werd Taghi in het Marengoproces al het aansturen en medeplegen van de moorden op Samir Erraghib, Ranko Skekic en Hakim Changachi ten laste gelegd. Taghi wordt gezien als als kopstuk van een criminele organisatie die er niet voor terugdeinst criminele rivalen uit te schakelen.

Derk Wiersum

Hoogstwaarschijnlijk heeft de moord op advocaat Derk Wiersum (de advocaat van kroongetuige Nabil B.) ook te maken met het werk van Taghi. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar hem gewezen. Vorig jaar werd de broer van de kroongetuige in het Marengoproces vermoord, kort nadat het OM had bekendgemaakt dat het een deal had gesloten met B. Zijn broer had niks met criminele zaken te maken.

Op 12 en 13 december gaat het Marengo-proces verder. De zittingen zijn, in tegenstelling tot de zittingen van afgelopen week, waarschijnlijk wel weer openbaar. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.

Golfregio

Onder de golfregio, waarvan nu vermoedt wordt Taghi zich daar op houdt, vallen de kleine Arabische landen in het Midden-Oosten die grenzen aan de Perzische Golf. De kern bestaat uit Bahrein, Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder het emiraat Dubai.