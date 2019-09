OM: Aanslag op CS was eenmansactie van Jawed S.

Na de aanslag op 31 augustus 2018 bestond bij de veiligheidsdiensten de vrees dat S. werd aangestuurd door een terroristisch netwerk of dat hij handlangers zou hebben die ook naar Nederland op weg waren.

S. is een 20-jarige Afghaanse vluchteling, geboren in de nabijheid van Kabul. In 2015 arriveerde hij in Duitsland. Toen zijn eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning in 2017 werd afgewezen, leek hij te radicaliseren.

S. werd woedend toen hij via internet ontdekte dat Geert Wilders in het gebouw van de Tweede Kamer een wedstrijd wilde organiseren rond cartoons over de profeet Mohammed. In de week van de aanslag was er in het Midden-Oosten en vooral in Pakistan veel negatieve aandacht voor Nederland vanwege die wedstrijd.

Willekeurige slachtoffers

Het zijn waarschijnlijk oproepen van Pakistaanse geestelijken op YouTube geweest die S. tot zijn daad hebben aangezet. Nadat hij met de trein naar Amsterdam was gekomen, stak hij op CS hij twee mannen neer, willekeurig gekozen omdat zij toevallig met de rug naar hem toe stonden.

Een van hen werd in zijn ruggenmerg gestoken en moet waarschijnlijk de rest van zijn leven een rolstoel doorbrengen. Het andere slachtoffer, werd in zijn arm geraakt en is fysiek gezien hersteld van de aanslag.

Omdat S. geruime tijd schijnbaar doelloos op het station had rondgelopen, stond de politie op het punt hem staande te houden toen hij toesloeg. Negen seconden nadat S. zijn eerste slachtoffer had gemaakt, werd hij door een agent neergeschoten.

De cartoonwedstrijd had Wilders toen overigens al afgeblazen. S. hoorde daar pas van toen hij al in hechtenis was genomen.

De vrees dat S. lid was van een terreurcel werd vergroot toen de politie in het provisorische testament in de portemonnee van S. twee namen vond van Somalische vluchtelingen uit zijn woonplaats in Duitsland.

De Somaliërs bleken dezelfde moskee als S. te bezoeken. Hij wilde dat zij de theologische boeken terug zouden krijgen die hij van hen had geleend.

Terroristisch oogmerk

Tijdens het onderzoek zijn alle videobeelden bekeken van S.’ treinreis naar Amsterdam. Daaruit blijkt dat hij tijdens de reis met niemand contact heeft gehad. Zijn huisgenoten in Duitsland waren volgens het OM ook niet op de hoogte van zijn plannen.

Maandag en dinsdag vindt de inhoudelijke behandeling plaats van de zaak. S. wordt tweemaal poging tot moord met terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Dit is waarschijnlijk niet genoeg voor het OM om levenslang te eisen, omdat beide slachtoffers de aanslag hebben overleefd.

Het testament met daarin instructies voor de uitvaart, maar ook het feit dat S. kort voor de aanslag een groot deel van zijn spaargeld opnam en weggaf, en dat hij zijn huisgenoten opdroeg het wifi-abonnement op een andere naam te zetten, zijn sterke indicaties dat de verdachte er niet vanuit ging dat hij de aanslag zou overleven. Na zijn aanhouding heeft S. herhaaldelijk verklaard dat hij opnieuw een daad zou stellen, als Wilders zou doorgaan met zijn islamkritiek.