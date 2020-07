Ollongren twee weken in quarantaine na verblijf in Zweden

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) moet twee weken thuisblijven na een verblijf in coronarisicoland Zweden. Beeld ANP

Dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondanks een negatief reisadvies naar Zweden is afgereisd, heeft volgens haar woordvoerder te maken met ‘familieomstandigheden’. De aard van die omstandigheden blijven privé. “Maar voor de minister was dit een noodzakelijke reis.”

Ollongren heeft een Zweedse moeder en daardoor de Zweedse nationaliteit, naast de Nederlandse nationaliteit. Vrijwel elke zomer reist zij met haar gezin naar Zweden, waar de familie een vakantiehuis heeft. Normaal gaat het gezin daar een maand naar toe, nu is de reis vanwege de coronacrisis ingekort. Sinds 15 juni geldt voor heel Zweden code oranje.

Geen bezoek

“De minister respecteert het reisadvies en gaat daarom twee weken in thuisquarantaine,” zegt haar woordvoerder. Dat betekent dat Ollongren tot de eerste ministerraad na de vakantie – vrijdag 14 augustus – nauwelijks de deur uit kan. Ze mag geen bezoek ontvangen en niet reizen. Alleen als er niemand is om voor haar boodschappen te doen, mag ze zelf naar de supermarkt.

Direct na de laatste ministerraad voor de zomervakantie, op 10 juli, vertelde Ollongren al dat zij naar Zweden zou afreizen. “Mijn vakantie is eerlijk gezegd een beetje in het water gevallen door de coronacrisis,” zei zij toen. “Normaal gesproken ga ik een maand naar Zweden. Ik ga wel, maar ik ga veel korter. Dat betekent dat ik in Nederland een soort thuisvakantie heb. Want dan ga ik twee weken in quarantaine.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om op vakantie naar Zweden te gaan. Het advies is om alleen voor noodzakelijke reizen die kant op te gaan. Zweden kreeg een oranje reisadvies nadat het aantal coronabesmettingen en sterfgevallen in het land was gestegen.