Ollongren: huren in sociale sector stijgen dit jaar niet

Demissionair minister Kajsa Ollongren. Beeld ANP

Het demissionaire kabinet komt met dit besluit de Tweede Kamer tegemoet. Die nam vorige week een door de SP geïnitieerde motie aan om de huren te bevriezen. Dit moet huurders helpen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben.

Het besluit houdt in dat de woningen in de sociale huursector per 1 juli niet worden verhoogd. Dit zijn woningen met een huur tot 752 euro. “De bevriezing scheelt huurders gemiddeld zo’n zes euro per maand netto,” aldus Ollongren.

De minister schat de kosten voor de huurbevriezing op 200 miljoen euro. De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op eenzelfde maatregel voor de huren in 2020. Ollongren weigerde daar destijds gehoor aan te geven.