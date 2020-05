Ollongren haakt af in strijd om lijsttrekkerschap D66

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Beeld ANP

“Het gaat hartstikke goed,” zei de langdurig zieke Ollongren, maar ze deinst terug voor de hectiek van het mogelijke lijsttrekkerschap en het politieke leiderschap. “Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de ander kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn.”

Ollongren leek lang in de race tot haar langdurige ziekte haar bijna zes maanden weghield uit Den Haag. Ze wilde afgelopen weekend nog geen antwoord geven in een interview met deze krant op de vraag of ze er voor in was. “Alles op zijn tijd.”

Kandidaten

Nu lijken er nog twee kandidaten over: Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en fractievoorzitter Rob Jetten. Beiden hebben zich nog niet uitgesproken. De kandidaatstelling opent aanstaande dinsdag en sluit 1 augustus.

Begin deze week stelde een groep van dertien actieve jonge vrouwelijke D66-politici dat hun partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 weer een vrouwelijke lijsttrekker moet hebben. Daarmee zou D66 kans maken op het Torentje en daarmee de eerste vrouwelijke premier kunnen leveren.