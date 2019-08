Officieel tweede hittegolf in Nederland

Beeld ANP

De hittegolf begon op vrijdag 23 augustus en duurt waarschijnlijk tot woensdag 28 augustus. Het vorige record stamt uit 2001, toen was het zes dagen achter elkaar warmer dan 30 graden.

We hebben slechts drie keer eerder in een jaar tijd twee hittegolven meegemaakt: in 1941, 2006 en 2018.

Dit jaar beleefden we van 22 tot 27 juli een historische hittegolf, toen drie dagen op rij het kwik in De Bilt boven de 35 graden uit kwam. Donderdag 25 juli braken we een nationaal warmterecord: het werd toen 40,7 graden in Gilze-Rijen.

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer is, daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.