Of alle regeringspartijen blij worden van Remkes’ bevindingen, is zeer de vraag

Bemiddelaar Johan Remkes voorafgaand aan een overleg over het stikstofbeleid. Beeld ANP

En weer moet Johan Remkes het kabinet redden. Nadat hij vorig jaar de vastgelopen formatie uit het slop had getrokken, hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie nu hun hoop op hem gevestigd om uit de stikstofruzie te komen. Afwachten wat de uitkomsten zijn van zijn gesprekken met onder meer boeren en provincies, is de bezweringsformule dezer dagen. De afspraak: tot die tijd geen ruzie.

Alleen: waar Remkes mee komt, is volkomen onduidelijk. Premier Mark Rutte zei het dinsdag zo: “Er is geen precieze omschrijving voor wat Remkes moet opleveren. Hij is volgens mij nu aan het nadenken over wat hij oplevert, of dat een advies is of een reflectie. Ik weet het allemaal niet.”

Vorige week liet CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra een bommetje ontploffen in de coalitie, door de deadline in 2030, het jaar waarin de stikstofdoelstelling moet zijn gehaald, ‘niet heilig’ te noemen. De andere drie partijen waren woest. Het was nota bene het CDA dat had gepleit voor het aanstellen van Remkes om de ruzie tussen kabinet en boeren over de stikstofplannen te sussen. Afgesproken is nu even de pauzeknop in te drukken. ‘Als Remkes klaar is’ praat men verder.

Regeerakkoord

Ondertussen houdt D66 vast aan de afspraken uit het regeerakkoord. D66-leider Sigrid Kaag herhaalde het woensdagochtend nog maar een keer: “De opdracht aan de heer Remkes is heel duidelijk. Het tempo en de doelen staan. Dat is het coalitieakkoord. Remkes is gespreksbegeleider. Het is geen onderhandeling.”

Maar wie Remkes een beetje kent, weet dat hij zich niet laat sturen. Na het bommetje van Hoekstra zei Remkes afgelopen maandag binnenkort te komen met ‘bevindingen’ naar aanleiding van de gesprekken die hij voert. “Dat kan procesmatig zijn en/of inhoudelijk.” Bij zijn aanstelling stelde Remkes al dat hij strikt onafhankelijk is. “Dat betekent dat ik over het proces en de inhoud geen verantwoording afleg aan het kabinet.”

Wanneer zijn bevindingen komen, is nog onduidelijk. Remkes wil de komende dagen nog een tweede ronde gesprekken houden, maar de boerenorganisaties hebben die uitnodiging nog niet geaccepteerd. Mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen, denken dat Remkes zeker met aanbevelingen zal komen als ‘kijk hier of daar nog eens naar’. “Hij zal denk ik niet zeggen: ‘Wat in het regeerakkoord staat, is helemaal prima en dat moet gewoon zo worden uitgevoerd,’” aldus een ingewijde.

Als dat gebeurt, keert de ruzie in de coalitie in alle hevigheid terug. Het CDA maakt voortdurend helder dat het vindt dat er nog eens naar de afspraken moet worden gekeken ‘om draagvlak te houden in de samenleving’. De andere partijen zeggen vooralsnog dat de afspraken uit het coalitieakkoord niet ter discussie staan. Oftewel: niet tornen aan de afspraak van stikstofreductie met 50 procent, en niet marchanderen met de het jaartal 2030. Iets waar de boeren juist nadrukkelijk om vragen, of al dan niet gewelddadig actie voor voerden.

Prinsjesdag

De ministersploeg van Rutte IV wilde gisteren vooral uitstralen dat de stikstofruzie de voorbereidingen voor Prinsjesdag niet in de weg staat. Dan moet er een pakket maatregelen liggen om mensen te helpen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen door de enorm gestegen energieprijzen. Mogelijk ook al voor dit jaar. En dan is er nog de asielcrisis die moet worden opgelost. “Het hoeft niet gezellig te zijn. Als je elkaar uiteindelijk maar vindt,” zegt minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie).

Kaag wilde niet bevestigen dat ze vorige week in de ministerraad het vertrouwen in Wopke Hoekstra heeft opgezegd. Maar evenmin wilde ze zeggen dat ze het CDA inmiddels wel weer vertrouwt. “Het gaat niet om personen, het gaat om de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk dragen en om de afspraken waar wij voor getekend hebben en als kabinetsleden voor aan de lat staan.”

Wel liet ze desgevraagd een heel klein openingetje voor Remkes. Hij heeft volgens Kaag de vrijheid om met ‘nieuwe inzichten’ te komen. De ervaren Remkes zal het niet zijn ontgaan.