Oekraïne: Rusland vuurt raketten af op haven Odessa na graandeal

De vermeende aanval volgt een dag na de deal die Rusland en Oekraïne in Turkije sloten over het hervatten van de graanuitvoer via havens aan de Zwarte Zee. Beeld ANP / EPA

Volgens het leger zijn er vier kruisraketten afgevuurd op de haven. Twee daarvan zouden ‘haveninfrastructuur’ hebben geraakt, stellen een lokale overheidsfunctionaris en een Oekraïense legereenheid op Telegram. De twee andere raketten zijn volgens het leger neergehaald. Vanaf Russische zijde is er nog niet gereageerd op de aanval.

De Oekraïense regering zegt in een reactie dat president Vladimir Poetin met de aanval op Odessa ‘in het gezicht spuugt’ van de Verenigde Naties en Turkije, waarmee Kiev en Moskou vrijdag hun graandeal sloten. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken roept de VN en Turkije op ervoor te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt.

30 procent mondiale tarwe-export

Afgesproken is dat Rusland en Oekraïne de export van graan doorlaten. Odessa is daar een cruciale doorvoerhaven voor. Rusland en Oekraïne zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de tarwe-export van de wereld.

Ook VN-baas António Guterres, die vrijdag in Istanbul aanwezig was bij de ondertekening van het akkoord, veroordeelt de raketaanval ten scherpste. Een woordvoerder zegt dat alle partijen toegezegd hebben de export van graan uit Oekraïense havens toe te staan. Ook is het graan hard nodig om wereldwijde voedseltekorten te lijf te gaan, aldus Guterres. “Volledige implementatie door de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije is absoluut noodzakelijk.”

Ook Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) veroordeelt de vermeende raketaanval op de haven van de Oekraïense stad Odessa. ‘Schandalig en onaanvaardbaar: een raketaanval op de zeehaven van Odessa, slechts een dag na ondertekening van de overeenkomst in Istanbul,’ schrijft hij op Twitter. Volgens Hoekstra moet Rusland ter verantwoording worden geroepen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: