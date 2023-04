Oekraïne doet dringend beroep op Heineken: ‘Verlaat Rusland vandaag nog’

Beeld Getty

Burger Dirven nodigt in het opiniestuk in het Algemeen Dagblad ook Heinekens ceo Dolf van den Brink uit om oorlogsgebieden als Boetsja en Irpin te bezoeken. ‘Om de oorlog, dood en verbranding te ruiken. Als hij dat ervaart, weet ik zeker dat hij denkt: we moeten weg uit Rusland, we hadden beter moeten weten.’

Heineken is niet het enige Nederlandse bedrijf dat Rusland niet verliet na de Russische invasie, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Yale. Ook onder meer Philips, JDE Peets (moederbedrijf van Douwe Egberts) en ING zijn er nog actief.

Volgens Burger Dirven spekken Nederlandse bedrijven daarmee de oorlogskas van Poetin. ‘Bedrijven die daar nog actief zijn, betalen belasting. Daarmee dragen ze bij aan de Russische economie en de oorlogsbegroting van Rusland. Dit is ook het moment om te laten zien aan welke kant van de geschiedenis je staat.’

Aegon, Boskalis en Brunel vertrokken

De Universiteit van Yale houdt een wereldwijde ranglijst bij van bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Philips, JDE Peet, ING en ook Heineken scoren een D, de een na slechtste beoordeling. Het betekent dat deze bedrijven ‘tijd kopen’ en Rusland niet verlaten. Nederland heeft geen bedrijf meer met een score F, de laagste beoordeling. Bedrijven die volledig zijn vertrokken - met de hoogste score A - zijn er ook, zoals Aegon, Boskalis en Brunel.

Volgens Burger Dirven valt het niet aan Oekraïners uit te leggen dat bedrijven nog actief zijn in Rusland: ‘Ik vertegenwoordig miljoenen Oekraïners die het niet begrijpen. Ze vinden het niet kunnen. Ze zijn boos, voelen zich machteloos. Maar ook weer strijdbaar. Alles valt in het niet bij wat zij meemaken.’

Vooral Heineken werd in februari bedolven onder negatieve reacties, toen na journalistiek werk van Follow The Money bleek dat de bierbrouwer vorig jaar 61 nieuwe producten lanceerde op de Russische markt. Later bleek dat dit met toestemming van het hoofdkantoor was gebeurd, terwijl juist was beloofd om niet meer te investeren in Rusland vanwege de oorlog. In eerste instantie zei Heineken dat publicaties onjuist waren, later moest de brouwer ‘erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren’.

Volgens een woordvoerder van Heineken is er geen ‘uitwisseling van geld tussen Heineken en het lokale bedrijf in Rusland’. Hij zegt dat Heineken nog steeds ‘vastbesloten is om Rusland te verlaten’. ‘We zullen dit op de juiste manier doen, gebaseerd op onze principes van zorg voor onze lokale werknemers en het vinden van een geschikte nieuwe eigenaar. We werken er hard aan om ons bedrijf onder uitdagende omstandigheden over te dragen aan een geschikte koper. We begrijpen dat het teleurstellend is dat de verkoop nog niet rond is.’

Merendeel Russen steunt de oorlog

Heineken liet eerder weten dat het in Rusland nog actief is om het bedrijf daar draaiende te houden, om zo nationalisatie te voorkomen en het levensonderhoud van de werknemers niet in gevaar te brengen. Dit is voor Burger Dirven geen excuus: ‘De bedoeling van sancties is juist dat mensen het ervaren. Een merendeel van de Russen steunt de oorlog in Oekraïne, wat laat zien dat de propagandamachine haar werk doet. Sancties, boycots en terugtrekkingen van bedrijven zijn ook een manier om te laten zien dat wij, als Europa, het afkeuren wat Poetin doet.’

Burger Dirven heeft een nare smaak aan de affaire overgehouden. ‘Tijdens carnaval in Den Bosch proostte ik met de Nederlandse directeur (Hans Böhm, red.) van Heineken op hun besluit om Rusland te verlaten. Een paar uur later kwam het bericht en werd duidelijk dat Heineken daar nog altijd volop actief is.’

Vernietigingsoorlog

Burger Dirven richt zich in zijn brief ook tot Charlene de Carvalho-Heineken, grootaandeelhouder en dochter van Freddy Heineken. ‘Iedere dag dat Heineken actief blijft in Rusland, sponsort u Ruslands vernietigingsoorlog. Het is uw beslissing,’ schrijft hij.

In een toelichting: ‘Dit gaat niet alleen over een bedrijf, maar vooral over de mensen die aan de knoppen zitten. Naast Poetin roep ik ook hen ter verantwoording die de Russische oorlogsmachine financieren.’

Om dezelfde reden nodigt hij Heinekens ceo Dolf van den Brink uit om oorlogsgebieden als Boetsja en Irpin te bezoeken. ‘Het gaat om mensenlevens. Je kunt daar zien wat activiteiten in Rusland kosten: de zinloze vernietiging, doden, een land dat aan flarden wordt geschoten.’