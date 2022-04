NVWA: eet geen enkel Kinderchocolaatje uit Ferrero-fabriek

Ook de Kinder surprise is niet veilig: de producten worden uit de winkels gehaald. Beeld AFP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten om geen enkel Kinder-chocolaatje uit de fabriek te eten. Eerder werden producten met bepaalde houdbaarheidsdata al uit de schappen gehaald.

De Belgische voedselwaakhond FAVV heeft vrijdag de fabriek in Aarlen gesloten. Het bedrijf was niet in staat om volledige informatie aan te leveren voor het onderzoek, stelt de FAVV. Pas als het bedrijf garantie kan bieden dat regels en voorschriften voor de voedselveiligheid worden nageleefd, kan de fabriek weer open.

Excuses

Ferrero zegt dat het erkent dat er “vertragingen” zijn ontstaan bij het opvragen en delen van informatie voor het onderzoek. “Dit had gevolgen voor de snelheid en doeltreffendheid van het onderzoek. De fabriek zal pas weer opengaan nadat zij door de autoriteiten is gecertificeerd.” Het bedrijf biedt consumenten en zakenpartners zijn excuses aan.

In verschillende Europese landen werden mensen ziek na het eten van de Kinder-producten gemaakt door de Belgische fabriek van Ferrero. Het is nog niet duidelijk of de chocola ook in ons land tot salmonella-infecties heeft geleid. Wel heeft het RIVM twee meldingen gekregen van kinderen die in februari ziek zijn geworden door de salmonellabacterie. Mogelijk hadden zij de chocolade ook gegeten.