Nu de paniek over het coronavirus weg is, broeit de onvrede

De rellen in Den Haag onderstrepen de toenemende onvrede over de corona­beperkingen. Doordat er weinig besmettingen zijn, vlakt het draagvlak af. Maar in het buitenland zien we hoe verraderlijk het virus kan zijn.

Honderden mensen op het Haagse Malieveld tartten zondag met een groepsknuffel de ­coronarestricties. De ME voerde charges uit en de politie verrichtte elders vierhonderd arrestaties. Nu het virus nog maar nauwelijks rondwaart, ­roeren de mensen zich die de aanpak veel te streng vinden.

Voor die gedachte is wat te zeggen. Volgens de gegevens van het ‘dashboard’ dat Covid-19 in de gaten houdt, telt Nederland zo’n 1700 besmettingen. Dat is 0,01 procent van de bevolking. Het reproductiegetal (dat staat voor het aantal mensen dat een patiënt gemiddeld besmet) ligt op 0,56, wat duidt op een verdere krimp. De ic’s hebben ruimte genoeg en het aantal in ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is zeer ­bescheiden, drie weken nadat op 1 juni een deel van de beperkingen werd opgeheven.

De antiracismedemonstratie op de Dam spotte bovendien met het restrictiebeleid. Er is tot dusverre welgeteld één besmetting gemeld, waarvan niet vaststaat dat die is ontstaan bij de betoging op 1 juni. Het was niet de gevreesde super­verspreider zoals het Brabantse carnaval.

Amsterdams rioolwater

Ook andere cijfers tonen geen reden tot paniek. Metingen van virusconcentratie in het riool­water fungeren als een vroeg waarschuwingssysteem voor het opvlammen van het virus. De trend is dalend, zo tonen metingen van KWR, een kennisonderneming in de watersector.

De recentste gegevens over het Amsterdamse rioolwater zijn ronduit geruststellend: er is te weinig virus­concentratie om te worden opgemerkt door de meetapparatuur. Onderzoeker Gertjan Medema waarschuwt wel dat de metingen per week verschillen en dat de variaties niet eenduidig te interpreteren zijn.

De landelijke paniek van maart is ver weg. ­Criticasters vinden de overheidsmaatregelen niet in verhouding staan tot de economische en maatschappelijke schade. Het is in hun ogen met een kanon op een mug schieten.

Tegelijkertijd duiden cijfers uit andere delen van de wereld daar niet op. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is volgens de Wereld­gezondheidsorganisatie (WHO) de afgelopen 24 uur toegenomen met 183.020, een record.

Alleen al in Noord- en Zuid-Amerika kwamen er ruim 116.000 besmettingen bij. Landen waar het virus nog verder was teruggedrongen dan in Nederland (zoals Duitsland, China, Australië en Israël) kampen met nieuwe lokale brandhaarden en grijpen opnieuw naar eerder in­getrokken lockdownmaatregelen.

De exponentiële groeikansen van het virus en de kwetsbaarheid van de gezondheidszorg maken de Nederlandse overheid voorzichtig. ­Nederland ontkwam nog maar twee maanden geleden aan het rampscenario waarbij mensen zonder adequate behandeling op de gang van het ziekenhuis kwamen te overlijden, zoals in China en Italië is gebeurd.

Faillissementen

Veel mensen ervaren dat als een vage herinnering, terwijl de naderende faillissementen en beknotting van rechten veel urgenter voelen. Daardoor ligt de uitdaging voor de regering en het RIVM nu niet zozeer in het intomen van het ­virus, als wel het in stand houden van het draagvlak voor alle beperkingen in het dagelijks leven.