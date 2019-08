NS wil reclame op schermen in de trein

Die schermpjes informeren reizigers vooral over hoe laat ze hun bestemming bereiken en of ze de komende tijd rekening moeten houden met werkzaamheden, maar straks verschijnen er ook reclames voor wasverzachters en hondenvoer. ‘We doen alles om de prijs van een treinkaartje beheersbaar te houden.’

De NS spreekt uitdrukkelijk van een proef, die tot het eind van het jaar zal duren. De advertenties zullen te zien zijn in 137 van de ruim 400 intercitytreinen waarover de spoorwegen beschikken. Het spoorbedrijf wil vervolgens reizigers vragen hoe ze erover denken. Als de uitkomst positief is, volgen de andere treinen.

Aan de reacties op Twitter te zien is er op voorhand niet veel enthousiasme voor de reclame in de trein. Mensen zijn bang dat de reisinformatie eronder te lijden heeft. Of dat de treinkaartjes duurder worden als de reclame-inkomsten tegenvallen. Een enkele lolbroek meldt: ‘Deze vertraging wordt u aangeboden door Edet vochtig toiletpapier.’

Duizenden schermpjes

Hoeveel geld NS in het laatje denkt te krijgen, wil NS niet zeggen. Er hangen duizenden schermpjes in de intercity’s die wekelijks worden gezien door 5 miljoen mensen.

“We doen alles om de prijs van een treinkaartje beheersbaar te houden,” zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze. De reclame kan daaraan bijdragen. Volgens hem is het niet nieuw dat er reclame in het ov is te zien. “Als je in Amsterdam een bus of tram pakt, zie je het ook. De informatievoorziening over de treinreis blijft het voornaamste. Maar als je in een intercity zit met 20 minuten tussen de stations, dan kijk je niet heel de tijd naar de infoborden. Dan kijk je als je bent ingestapt en je kijkt als je er bijna bent.” De reclames in de trein krijgen geen geluid.

Het plan is om een advertentie per week te tonen die om de vijf minuten is te zien. “De reisinformatie wijzigt niet. De advertentie komt in de plaats van onze eigen NS-advertenties.”

De schermen in de trein vertonen al langer andere informatie dan louter haltes, aankomsttijden en vertragingen. De NS laat er ook promotiefilmpjes zien voor culturele evenementen en ‘Hartkloppingen’, romantische oproepen van reizigers.