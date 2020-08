NS wijst 5000 tegemoetkomingen toe voor transporten Tweede Wereldoorlog

De persoonlijke strijd van Holocaustoverlevende Salo Muller

Na jaren van inspanning is het de Joodse Salo Muller (84) gelukt: de NS gaat individuele schadevergoedingen betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Het vervoersbedrijf besloot hiertoe over te gaan na een jarenlange strijd van Muller, wiens ouders in Auschwitz zijn vermoord. Muller, die in de oorlog ondergedoken zat, stuurde een dagvaarding naar de NS waarin hij de spoorwegen aansprakelijk stelde voor het in opdracht van de Duitse bezetter vervoeren van Joden naar de vernietigingskampen. Daarop heeft de NS, die miljoenen verdiende aan het transport van de 107.000 Joden naar kamp Westerbork, de zaak geschikt.

In 1959 werd Muller de fysiotherapeut van Ajax. Veertien haar lang verzorgde hij onder andere Sjakie Swart en Johan Cruijff/ Daarna begon hij zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Zuid. Toen hij begin 2000 zijn boek Tot vanavond en lief zijn hoor! schreef, was de oorlog niet meer weg te duwen. “Ik dacht: We moeten de NS aanpakken die al die mensen hebben vervoerd naar de kampen. De NS verdiende daar miljoenen aan. Nadat de Franse spoorwegen in 2014 besloten tot individuele uitbetaling ben ik die strijd aan gegaan. Ik ben een pitbull.”

Het gaat Muller, benadrukt hij, niet om het geld, maar om de genoegdoening. “De Joden hebben zelf voor hun treinkaartje moeten betalen. Ik heb nu verdriet voor de mensen die deze tegemoetkoming niet meemaken.”